Cutremur la CFR: antrenorul, out. Cine vine în Gruia? Favorit pentru a prelua

CFR Cluj trece printr-un „cutremur” de proporții, după șocul suferit în Conference League, acolo unde a pierdut cu 0-5 meciul tur din runda a treia, joi, cu norvegienii de la Tromsø IL, chiar pe teren propriu.

Rezultatul mai mult decât categoric, după un meci în care mai mult au fost absenți, aduce numaidecât plecarea antrenorului, conducerea anunțând imediat demiterea portughezului António Folha (55 de ani), care a rezistat, prin urmare, numai două luni la „cârma” echipei - fost internațional și jucător la FC Porto, Folha nu mai pregătise nicio echipă, din iulie 2024, până să ajungă la CFR Cluj, unde n-a confirmat.

Revine Marius Șumudică în Gruia?

„Eu abia am ajuns aici în România. Cred că persoanele responsabile de fotbalul din România ar trebui să se gândească foarte serios la ceea ce se întâmplă. Ei sunt cei care au fost aici şi în anii trecuţi, iar acum se întâmplă acest lucru. Trebuie să se gândească la modul în care poate evolua fotbalul. Cred că toţi putem face lucrurile mai bine”, a fost perspectiva tehnicianului, care nu știa încă despre concedierea sa. Returul va fi joia următoare, de la ora 20.00, clujenii urmând să facă, practic, doar act de prezență.

Odată încheiat parcursul lui Folha, căutările pentru un nou antrenor la ardeleni sunt în toi. Una dintre variantele vehiculate e Marius Șumudică (55 de ani), care ar vrea să analizeze, înainte să dea răspunsul final, având în vedere problemele financiare ale clubului. Totuși, tehnicianul s-a arătat deschis negocierilor și dispus să se întoarcă, în ciuda faptului că plecarea sa a fost una „spumoasă”, grăbită și „cu cântec”. Dacă se va materializa înțelegerea cu ardelenii, Șumudică ar fi la al doilea mandat la gruparea din Superliga României, unde a mai antrenat o singură vară, în iulie-august 2001, fiind demis după un dublu eșec cu Steaua Roșie Belgrad, în play-off-ul din Liga Europa, 0-4 și 1-2.