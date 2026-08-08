Incredibil: cât valorează mingea golului supranumit „mâna lui Dumnezeu”

Mingea cu care Diego Maradona a marcat unul dintre cele mai cunoscute goluri din „sportul rege”, cel supranumit „mâna lui Dumnezeu”, din meciul dintre Argentina și Anglia, contând pentru sferturile de finală de la Cupa Mondială din 1986, are un preț considerabil: nu mai puțin de 2,5 milioane de euro este suma de pornire în cadrul licitației care va avea loc, la sfârșitul lunii august, în perioada 21-23, în Statele Unite ale Americii.

Estimările specialiștilor indică faptul că balonul ar putea fi vândut cu până la 10 milioane de dolari - orientativ, tricoul purtat de starul argentinian, în timpul sfertului de finală câştigat cu 2-1 de echipa, sa pe 22 iunie 1986, la Ciudad de México, a fost vândut la preţul record de 9,3 milioane de dolari, în 2022.



Povestea celebrei mingi de fotbal: cine a păstrat-o, mai bine de 30 de ani

Cât despre mingea celebrului gol, aceasta a fost scoasă la licitaţie, în 2022 şi, apoi, în 2023, ofertele ajungând de fiecare dată la aproape 2 milioane. Întorcându-ne în timp, în minutul 51, căpitanul argentinian a marcat folosindu-se în mod evident de mână, glumind după meci că acel gol a fost marcat „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”. Doar patru minute mai târziu, legendarul Maradona a mai înscris un gol memorabil, pornind din propria jumătate de teren şi depăşind patru jucători și, în cele din urmă, chiar pe portarul englez, Argentina calificându-se în semifinale, după ce s-a impus cu 2-1, ulterior cucerind chiar trofeul mondial. Istoria păstrării celebrei mingi se datorează arbitrului tunisian Ali Bennaceur, care menţionează, într-o scrisoare din 2023, că a recuperat singurul balon folosit în timpul meciului, l-a pus să fie semnat de asistenţii săi şi l-a păstrat timp de peste 30 de ani, ca ulterior să fie obiectul unei licitații de anvergură în lumea fotbalului mondial.