Mărturii dure în procesul lui Maradona: „Nu se ridica, nu mânca, nu se spăla”

În cea mai recentă înfățișare din cadrul procesului privind circumstanțele morţii lui Diego Maradona, desfășurată joi, un maseur al legendarului număr 10 a descris agonia în care fostul jucător de fotbal și-a petrecut ultimele zile de viață, la finele anului 2020.

Imobilizat într-un pat, departe de stilul „efervescent”, care i-a caracterizat viața, Maradona şi-a petrecut ultimele zile într-o stare avansată de degradare și, potrivit maseurului său, în ultimele ore trăite s-a arătat chiar resemnat pentru situația sa. „Nu se ridica din pat, nu voia să mănânce, nu voia să se spele, nu voia să aibă grijă de igiena sa”, a relatat Nicolas Taffarel. Taffarel, care susţine că a alertat echipa medicală a fostului jucător, la momentul respectiv, îndemnându-i să fie mai prezenţi şi să-l viziteze „în fiecare zi”, aşa cum se arată într-un mesaj audio difuzat în instanţă. „Am subliniat problemele pe care le-am observat la el şi nu am văzut nicio acţiune concretă sau o rezolvare rapidă”, a continuat maseurul, aproape de lacrimi în timp ce vorbea despre Maradona, cu care a legat o relaţie strânsă. „Era umflat, avea picioarele umflate... Medicii mi-au spus să mă calmez, că aceste lucruri vor trece”.

Taffarel mai povestește un episod cu un impact emoțional: cu o zi înainte de moartea fostului jucător, a încercat să-l convingă să-i facă o vizită. „Mi-a spus: «Nu vreau nimic, Taffita, asta e». L-am întrebat: «Ce vrei să spui cu asta?» și el a răspuns: «Nimic, s-a terminat»”, citând cuvintele ambigue ale lui Maradona. Maradona a murit a doua zi, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator, însoţit de edem pulmonar.

Mai mulți oameni din domeniul medical, judecați dacă l-au ucis prin neglijență

Șapte membri ai unei echipe de profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistente) care l-au înconjurat pe Maradona vor fi judecaţi pentru a stabili dacă a existat o neglijenţă fatală, sau chiar conştientă, care a dus la moartea legendei fotbalului din Argentina sau dacă, dimpotrivă, moartea a fost rezultatul inevitabil al unui corp epuizat de excese şi dependenţe. Inculpaţii sunt judecaţi pentru „omucidere cu rea-intenţie”, adică neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte. Aceştia riscă între opt şi 25 de ani de închisoare. Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii şi a unui edem pulmonar, în timp ce se recupera la o reşedinţă privată din Tigre, la nord de Buenos Aires, în urma unei intervenţii neurochirurgicale fără complicaţii. Primul proces despre deces a fost clasat în mai 2025, după peste 20 de audieri şi 44 de martori care au depus mărturie, în mijlocul unui scandal: una dintre cele trei judecătoare participase, fără ştirea tuturor, la o miniserie documentară despre caz, în care a apărut şi ea.