 Un simbol superb din trecutul Capitalei a fost readus la viață. Statuile au dispărut în urma bombardamentelor din 1944
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Un simbol superb din trecutul Capitalei a fost readus la viață. Statuile au dispărut în urma bombardamentelor din 1944

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Un monument impresionant poate fi admirat din nou în Capitală, după zeci de ani de absență. Este vorba despre vulturul și cei doi grifoni care au fost distruși în urma bombardamentelor din anul 1944. Acum, ei au fost amplasați din nou pe Palatul Universității.

Vulturul a fost distrus în 1944
Vulturul a fost distrus în 1944

Un monument superb din trecutul Bucureștiului a fost readus la viață. Pe Palatul Universității, pentru prima oară în aproximativ 82 de ani, se poate admira din nou un simbol impresionant al țării noastre. Este vorba despre un vultur și doi grifoni, statuile din bronz fiind inaugurate sâmbătă, pe 8 august.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, acest eveniment reprezintă doar primul pas din efortul de refacere integrală a frontonului original al Palatului Universității.

Astăzi am rescris istoria! Am readus acasă, pe Palatul Universității din București, vulturul și cei doi grifoni care fuseseră distruși în urma bombardamentelor din 1944.

Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universității din București, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869”, a transmis Universitatea București.

Un monument superb a fost readus la viață

Statuile se află pe Palatul Universității
Statuile se află pe Palatul Universității

Vulturul de bronz are o greutate de aproximativ o tonă, în timp ce fiecare dintre cei doi grifoni ajunge la 300 de kilograme. Toate cele trei statui sunt realizate din bronz. În mitologia greacă, grifonul este asociat cu zeul Apollo și are trup și picioare de leu și cap și aripi de vultur.

„Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic, fiind realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat și patinat, și are la bază creația originală a sculptorului Karl Storck”, mai precizează instituția.

Valoarea lucrării este de două milioane de lei

Acesta nu este singurul proiect care are ca scop înfrumusețarea Capitalei. Clădirea Teatrului Bulandra urmează să intre în consolidare, reabilitare și modernizare. Această construcție este veche de aproximativ 100 de ani, iar ultima dată când a fost consolidată a fost între 1935 și 1937.

Lucrările sunt estimate să dureze 36 de luni, iar valoarea totală a investiției este de 98,6 milioane de lei.

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