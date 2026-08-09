 Incident halucinant în județul Cluj. O ambulanță a fost atacată din cauza unui zvon de pe TikTok
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Incident halucinant în județul Cluj. O ambulanță a fost atacată din cauza unui zvon de pe TikTok

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Un incident halucinant a avut loc în localitatea Recea Cristur din județul Cluj. O ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre după ce un zvon a apărut pe TikTok care pretindea că „ambulanța fură copii”.

Ambulanța a fost atacată de localnici / foto: Dejeanul
Ambulanța a fost atacată de localnici / foto: Dejeanul

Un echipaj de ambulanță din județul Cluj a devenit ținta unui atac violent din cauza unui zvon apărut pe TikTok. Medicii aflați în misiune au fost atacați cu bâte, pietre și topoare, deoarece agresorii au crezut că autosanitara este o „ambulanță care fură copii”, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

În urma atacului, o piatră aruncată de agresori a spart geamul din dreptul șoferului. Din păcate, cioburile de sticlă i-au rănit corneea, iar ambulanțierul a fost transportat la spital unde a fost operat de urgență.

O ambulanță a fost atacată în județul Cluj

Incidentul s-a produs în cursul serii, după ora 21:00, în localitatea Recea Cristur. Ambulanța se afla în zonă deoarece fusese trimisă să acorde îngrijiri medicale unui pacient care se simțea rău. Atunci când au intrat în localitate, membrii echipajului de pe ambulanță au oprit pentru a cere indicații localnicilor.

Însă, în loc să le răspundă, oamenii au devenit agitați și au început să filmeze ambulanța. Reacția lor s-ar fi datorat unui zvon apărut pe TikTok care pretindea că o „ambulanță neagră” merge în localități pentru a răpi copii.

Totul s-a datorat unui zvon de pe TikTok

Ambulanța a reușit să ajungă la pacient și se îndrepta cu acesta spre Spitalul din Dej. Însă, un alt autovehicul a blocat calea ambulanței. Din mașină au ieșit mai multe persoane înarmate cu bâte și topoare și au început să atace ambulanța.

S-au dat jos din mașină, cu parii, cu topoare. Trei sau patru persoane erau. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime. Au lovit ambulanța cu parii, cu topoarele. Unul dintre ei a aruncat cu piatra, spărgând geamul șoferului. Colegul nostru ambulanțier este rănit”, a povestit un membru al echipajului.

Medicii au spus că șoferul rănit va avea nevoie de trei luni de recuperare, după ce a fost operat de urgență. Cioburile i-au afectat corneea și a fost transportat de urgență la spital.

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