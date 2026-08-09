Țara unde poți primi amendă dacă îți speli mașina acasă. Sancțiunile pot ajunge chiar și la 50.000 de euro

O măsură severă a fost introdusă în Germania, menită să-i descurajeze pe oameni să-și mai spele mașina acasă. Din cauza caniculei și a secetei prelungite, autoritățile sunt nevoite să impună restricții privind consumul de apă. Din acest motiv, cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi uriașe.

Seceta prelungită și temperaturile caniculare forțează autoritățile să impună tot mai multe măsuri care restricționează consumul de apă. Acum, toți cei care își vor spăla mașinile acasă riscă să primească amenzi usturătoare din partea autorităților germane. În unele orașe, amenzile pentru nerespectarea acestor măsuri pot ajunge chiar și la 50.000 de euro, conform bd.nl.

Una dintre cele mai afectate zone este landul Bavaria. În München, capitala acestei regiuni, trăiesc undeva în jur de 1,6 milioane de oameni, iar autoritățile cer populației să reducă cât mai mult consumul de apă.

Oamenii riscă amenzi de 50.000 de euro

Printre recomandările oferite de autoritățile germane se numără oprirea robinetului în timpul spălării pe dinți, cât și dușurile în locul băilor obișnuite în cadă. De asemenea, printre recomandări se numără și renunțarea la spălarea mașinilor acasă.

Iar cei care ignoră aceste măsuri riscă amenzi usturătoare, ce pot ajunge chiar și la 50.000 de euro. De-a lungul Germaniei există oameni care spun că măsurile sunt exagerate și că nu intenționează să-și schimbe obiceiurile, chiar dacă riscă să primească amenzi.

Seceta cauzează probleme și în România

În același timp, specialiștii avertizează că situația este chiar mai gravă decât pare la prima vedere. Orașul München, de exemplu, își asigură apa potabilă din pânza freatică, care deja a scăzut până la un nivel îngrijorător.

Probleme din cauza secetei există și în România. Autoritățile din țara noastră deja au scufundat controlat patru barje încărcate cu tone de piatră, în încercarea de a devia o parte din debitul Dunării către centrala de la Cernavodă.

Operațiunea de scufundare a celor patru barje a durat, în total, undeva în jur de 18 ore.