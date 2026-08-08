Locul spectaculos din Italia care a devenit noua atracție a turiștilor. Totul datorită filmului „Odiseea”

Insula italiană Favignana, aflată în Marea Mediterană, a ajuns în centrul atenției după ce a fost aleasă drept una dintre locațiile importante pentru noul film al lui Christopher Nolan, „Odiseea”. Situată la aproximativ 7 kilometri de coasta de vest a Siciliei, insula a fost transformată în Ithaca, patria lui Odiseu, eroul celebrei epopei a lui Homer.

Succesul producției le dă speranțe autorităților locale, care se așteaptă ca Favignana să devină și mai atractivă pentru turiști.

Filmul a avut un debut spectaculos la box office, iar reprezentanții insulei vor să profite de atenția internațională. Primarul Giuseppe Pagoto a anunțat că turiștii ar putea avea ocazia să descopere locurile în care s-au făcut filmările și chiar costumele și echipamentele folosite în producție.

„Ideea este să le oferim vizitatorilor șansa de a experimenta etapele de producție ale filmului și să vadă unele dintre costumele și echipamentele utilizate în peliculă”.

Autoritățile intenționează să amenajeze și o expoziție permanentă în fostul stabiliment de ton Florio, care a fost folosit drept cartier general pentru echipa de filmare.

Plaje spectaculoase și obiective turistice

Favignana este cea mai mare dintre insulele Egadi și este supranumită „fluturele mare pe mare”, datorită formei sale. Turiștii sunt atrași de plajele, golfurile și peșterile sale, dar și de obiective precum Castelul Santa Caterina.

Fortăreața, aflată pe cel mai înalt deal al insulei, a fost folosită în film drept palatul lui Odiseu. Printre cele mai cunoscute locuri se află și Cala Rossa, un golf cu ape turcoaz.

Un utilizator Google a remarcat: „Plaja este incredibil de frumoasă, culoarea apei este de necrezut”.

Insula este cunoscută și pentru preparatele din pește și fructe de mare, printre specialități numărându-se bottarga, salam de ton și pastele cu fructe de mare.

Favignana se pregătește și pentru noi investiții. Un fost sat de vacanță Valtur urmează să fie transformat într-un resort de cinci stele, iar Palazzotto Florio va deveni un hotel de lux, cu deschiderea programată pentru iunie 2027.

Popularitatea vine însă și cu riscuri. Insula are aproximativ 3.000 de locuitori, dar în timpul verii poate ajunge la 40.000-50.000 de persoane.

„Un val brusc de turiști ne-ar putea afecta”, a declarat Giacomo Incarbona, președintele asociației hotelierilor locali.

Pentru limitarea aglomerației, municipalitatea a instalat 200 de balize de acostare și analizează măsuri prin care turiștii să fie încurajați să rămână mai mult timp pe insulă.

„Odiseea”, noul film al lui Christopher Nolan

„Odiseea” este o reinterpretare cinematografică a celebrei epopei atribuite lui Homer și îl are pe Matt Damon în rolul lui Odiseu. Din distribuție mai fac parte Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o și Charlize Theron.

Pentru Favignana, rolul de „Ithaca” ar putea deveni o adevărată lovitură turistică. Autoritățile speră ca producția să aducă vizitatori din întreaga lume, dar fără ca insula să-și piardă farmecul și autenticitatea.