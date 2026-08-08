Un bărbat, uitat de medici în aparatul de RMN. A fost descoperit după șase ore

Un incident terifiant a avut loc într-un spital din China, unde un pacient a fost nevoit să petreacă nu mai puțin de șase ore într-un aparat de rezonanță magnetică (RMN). Bărbatul a fost uitat acolo de către medici.

Incidentul s-a produs în timpul schimbului de ture din cursul serii, iar bărbatul a fost nevoit să petreacă o mare parte din noapte blocat în aparatul RMN. Practic, el a fost uitat acolo de către medici, care, după ce au încheiat investigația, au plecat imediat din tură.

În urma acestei erori grave de procedură, pacientul s-a văzut în situația terifiantă de a-și da seama că este blocat în aparatul RMN. Pe parcursul nopții, el a încercat în repetate rânduri să strige după ajutor, dar nu a fost auzit de nimeni.

Pacientul a petrecut șase ore în aparatul RMN

El a fost descoperit de-abia în dimineața următoare, după ce o femeie de serviciu a intrat în încăpere pentru a face curat. Conducerea spitalului a deschis deja o anchetă pentru a afla precis cum s-a putut ajunge la această situație gravă.

Angajații implicați în caz au fost deja suspendați temporar, iar reprezentanții spitalului precizează că au început discuții cu familia pacientului privind oferirea unor despăgubiri.

Aparatul a rămas pornit

Incidentul s-a petrecut la Spitalul Tongji din orașul Wuhan, iar pacientul a crezut, inițial, că procedura nu trebuie să dureze decât 20 de minute. În timpul investigației, bărbatul, pe numele său Tang, a fost nevoit să poarte o mască și nici nu s-a putut mișca.

După ce a trecut o jumătate de oră, el și-a dat seama că ceva nu era în regulă și a început să strige după ajutor. Tang a povestit că s-a gândit inițial să se elibereze singur, dar mașina încă era în funcțiune și i-a fost teamă să nu se rănească.

Atunci când a fost descoperit, soția lui deja sunase la Poliție deoarece nu mai știa nimic de Tang. Însă, când au sosit la spital, polițiștilor li s-a spus că bărbatul terminase deja RMN-ul.