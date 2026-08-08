Au fost scufundate ultimele două barje pe Dunăre. Cât a durat operațiunea și când se vor resimți efectele

Toate cele patru barje încărcate cu stâncă au fost scufundate cu succes în Dunăre. Operațiunea s-a întins de-a lungul a două zile, iar autoritățile își doresc ca barjele să formeze două praguri artificiale care vor redirecționa o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala de la Cernavodă.

Scufundarea primelor două barje a durat aproximativ 11 ore, însă lucrurile au mers mult mai repede pentru celelalte ambarcațiuni. Scufundarea controlată a ultimelor două barje a durat aproximativ șapte ore, iar operațiunea s-a încheiat cu succes.

„Astăzi am finalizat mult mai repede procedura de scufundare a celor două barje. Procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a fost respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de Apele Române. Pentru această operațiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcațiunile AFDJ”, a comunicat secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Toate cele patru barje au fost scufundate

Operațiunea de scufundare a ultimelor două barje, operațiune care a avut loc astăzi, a început la ora 12:30 și s-a finalizat la 19:22. Cu toate acestea, autoritățile precizează că efectele acestei operațiuni nu vor începe să fie resimțite decât începând cu zilele următoare.

„Efectele operațiunii se vor resimți cel mai devreme mâine seara și în cursul zilei de luni”, a transmis Ana-Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a ANAR.

Operațiunea de astăzi a durat șapte ore

Autoritățile speră ca această operațiune să devieze o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala de la Cernavodă. Fiecare barjă scufundată este încărcată cu tone de piatră, iar scufundarea controlată a primelor două ambarcațiuni a durat nu mai puțin de 11 ore.

Potrivit autorităților, ultimele două barje au fost scufundate mai rapid, întreaga operațiune durând numai șapte ore. Procedura a început astăzi, pe 8 august, la ora 12:30 și s-a finalizat în cursul serii, la ora 19:22.