Testul de numai 10 secunde care îți poate arăta ce este în neregulă cu gazonul tău. Tot ce îți trebuie este o șurubelniță

Atunci când observăm că gazonul din curte nu arată bine, pot exista nenumărate cauze ale problemei. De la diverse insecte și până la greșeli atunci când vine vorba despre modul în care tăiem iarba, poate fi destul de greu să ne dăm seama precis care este problema cu gazonul nostru. Din fericire, un test simplu de numai zece secunde ne poate oferi răspunsuri.

Este un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc, dar atunci când solul nu a fost aerat de mai mulți ani, este foarte probabil ca problema gazonului să fie cauzată de compactarea solului.

Potrivit Southern Living, iarba va avea probleme atunci când se află în sol compactat, deoarece, din cauza densității acestuia, rădăcinile nu vor mai putea să ajungă la o adâncime optimă. În plus, aerul și apa se vor lovi exact de aceeași problemă, iar acest lucru va afecta enorm diversele plante pe care le avem în curte, pe lângă gazon.

Problema la care nu mulți oameni se gândesc

Din fericire, există un test de numai câteva secunde care poate să ne arate dacă solul din grădina noastră este compactat. Tot ce ne trebuie este o șurubelniță veche, iar în doar câteva secunde, ar trebui să știm precis de ce nu arată atât de bine iarba din curte.

Testul trebuie efectuat atunci când solul este ușor umed, pentru a avea o idee și mai clară asupra problemei. Șurubelnița trebuie să aibă cel puțin 11 centimetri lungime, iar tot ce trebuie să facem este să o înfigem ușor în pământ.

Testul nu durează decât zece secunde

În mod normal, șurubelnița ar trebui să alunece ușor în sol, așa că nu va fi nevoie să folosim foarte multă forță. Însă, dacă vedem că ea nu înaintează mai mult de cinci centimetri în sol și este nevoie să împingem cu forță, înseamnă că ne confruntăm cu problema solului compactat.

Această metodă ne poate ajuta să știm precis care este problema în grădina noastră. De asemenea, experții mai oferă un sfat ingenios. În perioada caniculară, firul de iarbă ar trebui lăsat puțin mai lung, pentru ca solul să nu se usuce prea repede.