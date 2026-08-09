 9 august, ziua în care s-a născut Whitney Houston. Lucruri mai puțin știute despre marea artistă
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9 august, ziua în care s-a născut Whitney Houston. Lucruri mai puțin știute despre marea artistă

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Ziua de 9 august este una importantă pentru fanii muzicii. Pe 9 august 1963 s-a născut renumita artistă Whitney Houston care ar fi împlinit, în acest an, vârsta de 63 de ani. Din păcate, cântăreața a murit la vârsta de numai 48 de ani, în anul 2012.

Whitney Houston a murit în 2012
Whitney Houston a murit în 2012

Deja a trecut mai bine de un deceniu de la moartea tragică a lui Whitney Houston, însă fanii muzicii din întreaga lume încă ascultă chiar și în ziua de astăzi melodiile ei. Pe 9 august ar fi fost ziua ei de naștere și ar fi împlinit vârsta de 63 de ani.

De-a lungul carierei, Whitney Houston a vândut 200 de milioane de discuri, iar muzica ei a fost apreciată în întreaga lume. Artista a fost interesată de muzică încă din copilărie, când cânta în corul bisericii. Apoi, Whitney Houston a lucrat ca model, fiind una dintre primele femei de culoare care a reușit să ajungă pe coperta revistei americane „Seventeen”.

Whitney Houston s-a născut pe 9 august

La vârsta de numai 19 ani, artista a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar primele ei două albume, Whitney Houston (1985) și Whitney (1987), au devenit populare aproape peste noapte.

Din acel moment, întreaga lume a crezut că Whitney Houston va deveni una dintre cele mai faimoase și longevive artiste din industria muzicală. Din păcate, ea se lupta cu dependența de droguri, problemă care avea, în cele din urmă, să-i fie letală.

A avut parte de un final tragic

Whitney Houston este singura artistă care a reușit să aibă șapte hit-uri consecutive care au ajuns pe locul 1 în topurile din Statele Unite. În 1992, cântăreața a jucat în filmul „The Bodyguard” și a înregistrat și șase melodii pentru coloana sonoră. Hitul „I Will Always Love You” s-a numărat printre cele șase melodii folosite pentru film.

După trei ani de relație, Whitney Houston și Bobby Brown s-au căsătorit în 1992, iar peste numai un an, cei doi au adus pe lume o fiică, pe Bobbi Kristina Brown. Din păcate, Bobbi a decedat în 2015, în circumstanțe similare cu mama ei, la vârsta de 22 de ani.

Pe 11 februarie 2012, Whitney Houston a fost găsită moartă într-o cameră de hotel. Trupul ei se afla în cadă, iar autoritățile au concluzionat că s-a înecat accidental. În sângele ei fuseseră găsite urme de droguri.

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