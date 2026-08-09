Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar la intrarea în curte

La aproape patru ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, casa pe care regretatul actor o deținea pe litoral a rămas în grija familiei. Vila din 2 Mai este în continuare bine întreținută, însă un detaliu apărut în această vară la intrarea în curte a atras atenția localnicilor și turiștilor care trec prin zonă.

Casa pe care Alexandru Arșinel o avea pe litoral este în continuare îngrijită de familia regretatului actor. Vila din 2 Mai are exteriorul bine întreținut, iar curtea este atent aranjată. Florile sunt îngrijite, copacii sunt tunși, iar proprietatea pare să fie vizitată în continuare de membrii familiei.

Tarabă cu roșii chiar în fața casei

În această vară, în apropierea casei lui Alexandru Arșinel a apărut o mică tarabă cu produse de sezon. Localnicii susțin că, aproape întreaga vară, în fața proprietății au fost vândute roșii și suc de roșii.

În curtea vilei este amplasat un cort de grădină, sub care se află o masă cu lădițe pline cu roșii. Potrivit localnicilor, cei doi fii ai actorului, Bogdan și Cristian, se ocupă de casă și ajung frecvent la proprietate, relatează Unica.

Vila se află într-o zonă a stațiunii 2 Mai, la o distanță relativ mică de plajă, iar proprietatea a rămas în grija familiei după moartea actorului.

Alexandru Arșinel s-a stins din viață în 2022

1/3 Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral / foto: Unica

Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Actorul fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București începând cu 15 septembrie, iar în ultima săptămână de viață se afla la Terapie Intensivă.

De-a lungul anilor, actorul a fost diagnosticat cu diabet și hipertensiune arterială. În 2017 a suferit o intervenție la inimă, medicii montându-i un stent, iar în 2013 a trecut printr-un transplant renal la Cluj-Napoca. La scurt timp după decesul actorului, reprezentanții Spitalului Universitar au transmis un mesaj:

„În această seară, marele actor Alexandru Arșinel, s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București și de o săptămână se afla în secția de Terapie Intensivă. Conducere Spitalului Universitar de Urgență București transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească”.

O carieră de zeci de ani pe scenă

Alexandru Arșinel a fost una dintre figurile importante ale teatrului românesc de revistă și a ocupat funcția de director al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Actorul a jucat în numeroase spectacole și filme, devenind cunoscut publicului și prin aparițiile alături de Stela Popescu, cu care a format unul dintre cele mai apreciate cupluri artistice din România.

Născut pe 4 iunie 1939, la Dolhasca, în județul Suceava, Alexandru Arșinel a absolvit Facultatea de Teatru din București. A avut o carieră de peste cinci decenii, iar după moartea sa a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală.