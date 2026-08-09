 Alexia Eram pregătește o afacere în secret! Fiica Andreei Esca intră pe terenul unde tatăl ei a pierdut milioane
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Alexia Eram pregătește o afacere în secret! Fiica Andreei Esca intră pe terenul unde tatăl ei a pierdut milioane

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Alexia Eram pare să pregătească o nouă lovitură în lumea afacerilor. În timp ce compania de cosmetice a tatălui său, Alexandre Eram, a ajuns în faliment după ani de activitate, fiica lui face demersuri pentru a-și construi propriul brand în aceeași industrie.

Ce afacere pregătește în secret Alexia Eram / foto: arhiva Click!
Ce afacere pregătește în secret Alexia Eram / foto: arhiva Click!

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Alexia Eram a făcut o mișcare discretă prin intermediul firmei sale, MARGOT PRODUCTION SRL. Alexandre Eram a construit, începând din 1997, un business important în industria de beauty, prin compania SONYA MOD SA, care se afla în spatele brandului Melkior.

Afacerea a trecut însă prin dificultăți financiare în ultimii ani. Compania a intrat în insolvență, iar în 2024 a ajuns în procedura de faliment, după acumularea unor datorii de peste 8,7 milioane de lei. În acest timp, Alexia Eram pare să fi început să-și construiască propriul drum în industria cosmeticelor.

A depus cererea pentru marca „Alexia”

Firma deținută de Alexia Eram a depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o cerere pentru înregistrarea mărcii „Alexia”. Marca a fost admisă la înregistrare pentru produse din categoria cosmeticelor și rujurilor.

Dacă demersul va fi dus până la capăt, numele Alexiei ar putea ajunge astfel să fie asociat cu propriul brand de beauty.

Tânăra nu este însă la prima experiență în acest domeniu. În 2019, Melkior a lansat un ruj realizat în colaborare cu Alexia Eram, produsul fiind comercializat sub denumirea Melkior x Alexia.

Pentru Alexia Eram, noul proiect ar putea reprezenta o continuare a experienței pe care a acumulat-o în zona de beauty. De această dată însă, tânăra pare să își pregătească propriul brand și să își folosească numele pentru produsele pe care le-ar putea lansa.

Rămâne de văzut dacă demersurile făcute la OSIM se vor transforma într-o afacere propriu-zisă și ce produse va lansa Alexia Eram.

Alexandre Eram, pasionat de casele tradiționale

Dincolo de afacerea din industria de beauty, Alexandre Eram s-a dedicat în ultimii aproape 20 de ani unui proiect personal în Porumbacu de Sus, județul Sibiu. După ce familia a cumpărat o casă în localitate, omul de afaceri a început să salveze gospodării tradiționale care riscau să fie demolate.

În total, a cumpărat și restaurat cinci case vechi, păstrând elementele originale ale arhitecturii transilvănene. Acestea fac parte în prezent din proiectul turistic Oberwood și sunt vizitate inclusiv de turiști străini.

Alexandre Eram și Andreea Esca au împreună doi copii, Alexia și Aris. Alexia și-a construit propriul parcurs în mediul online și în antreprenoriat, iar în 2025 și-a lansat și propriul brand de haine.

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