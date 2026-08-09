Bella Santiago, pățanie de neuitat în vacanța din Grecia! Soțul ei a izbucnit în râs: „I-a rămas capul acolo”

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au profitat de zilele libere pentru o escapadă în Grecia. Cei doi au ales Zakynthos, unde s-au bucurat de peisaje spectaculoase, dar și de momente care i-au făcut să râdă. Unul dintre ele a avut loc pe celebra plajă Navagio, unde artista a trecut printr-o situație mai puțin obișnuită.

În timpul vizitei la Navagio, una dintre cele mai cunoscute plaje din Zakynthos, Bella Santiago a încercat să ajungă într-o anumită zonă, însă s-a trezit cu capul prins între gratiile unui gard. Artista a reușit în cele din urmă să se elibereze, iar întâmplarea a devenit rapid motiv de glume între cei doi soți. Nicu Grigore le-a povestit urmăritorilor ce s-a întâmplat.

„Pentru că nu ajungea cu picioarele pe gardul ăla, a băgat capul printre gard și i-a rămas capul acolo, îmi pare rău că nu am filmat”, a spus Nicu Grigore, pe TikTok.

Vacanța celor doi a fost presărată cu astfel de momente amuzante, iar Bella Santiago și Nicu Grigore nu au ratat ocazia să se tachineze.

Bella Santiago și-a luat soțul peste picior

La un moment dat, Nicu Grigore s-a aventurat pe niște stânci și a sărit în apă. Bella Santiago a filmat momentul și a profitat de ocazie pentru a face câteva glume pe seama soțului său.

Artista i-a amintit că acesta fusese operat la picior cu doar câteva luni înainte și s-a arătat amuzată de curajul lui.

„Moșule, ești prea bătrân, te bagi la grupuleț de adolescenți. Pleacă de acolo, moșule. Șchiopul ăla abia s-a operat la picior, așa de nebun e, nu știu ce vrea să facă. Se duce el unde sunt copii”, a fost reacția Bellei Santiago.

Artista, dezvăluiri despre culoarea care o reprezintă

Dincolo de momentele amuzante din vacanță, Bella Santiago a vorbit recent și despre o latură mai personală. Cântăreața de origine filipineză a dezvăluit că roșul este culoarea care o reprezintă cel mai bine și a explicat semnificația pe care o are pentru ea.

Artista a publicat în mediul online o fotografie în care poartă o ținută roșie și a transmis un mesaj despre iubire, pasiune și putere interioară.

„Roșul este mai mult decât culoarea mea preferată. Este ecoul inimii mele, nuanța în care iubirea prinde glas, iar frumusețea capătă sens. Poartă în el pasiune, curaj și o forță tăcută, dar de neclintit. De fiecare dată când îl port, simt că îmi îmbrac sufletul. Cred că mă reprezintă... O femeie care iubește cu intensitate, își păstrează demnitatea și își poartă puterea cu eleganță”.