Anca Țurcașiu, prezentatoare la Mamaia și anul acesta! De ce nu mai vrea Mihai Trăistariu să se mai înscrie la festival: „Nu mai are rost”

Festivalul de muzică ușoară „Mamaia” revine cu o nouă ediție ce se va desfășura, între 21-23 august, în Piațeta Perla, din stațiunea de la malul mării. Anca Țurcașiu a anunțat mândră că va prezenta și anul acesta festivalul. În schimb, Mihai Trăistariu nu mai participă de ani buni la competiția care l-a lansat. Care este motivul?

1/5 Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan au prezentat Festivalul Mamaia și anul trecut foto: Facebook

În perioada 21–23 august 2026 va avea loc Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” , iar în perioada 26–28 august 2026 este programat Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”. Spectacolele se vor desfășura, și în acest an, tot pe scena amenajată în Piațeta Perla, din stațiunea Mamaia.

Anca Țurcașiu prezintă, din nou, Festivalul de la Mamaia

Solista Anca Țurcașiu (56 de ani) a anunțat, pe rețelele de socializare, că va fi prezentatoarea festivalului cu tradiție în muzica ușoară românească, alături de Aurelian Temișan. Țurcașiu și-a pregătit și ținutele adecvate pe care le va afișa în toate cele trei seri ale festivalului.

„Mă întorc acolo unde muzica ușoară românească are cele mai multe amintiri. Anul acesta revin la Festivalul de la Mamaia în calitate de prezentator.

E o bucurie mare dar și o emoție puternică și greu de descris în cuvinte să revăd această scenă și să fiu parte din povestea ei. Ne vedem la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2026”, a anunțat Anca Țurcașiu, pe rețelele sociale.

Mihai Trăistariu nu mai participă la festivalul de la Mamaia

Mihai Trăistariu s-a lansat la Festivalul de la Mamaia în anul 1998, obținând atunci chiar premiul al II-lea la secțiunea Interpretare. Pe scena festivalului a fost remarcat de Costi Ioniță, alături de care a înființat ulterior celebra formație Valahia, una dintre cele mai în vogă trupe ale momentului în România.

Artistul nu mai participă acum la festivalul de la malul mării, însă își trimite elevii de la școală de muzică pentru a-și testa talentul.

„Nu, nu mi se pare desuet deloc festivalul. Dimpotrivă, eu îmi trimit elevii acolo pentru că eu am școala mea de muzică și îi îndemn să meargă la festival ca să se afirme.

Chiar le-am spus că abia aștept să vină festivalul, să-i trimit acolo, pentru că eu acolo m-am lansat. Dar eu nu mă mai înscriu, pentru că nu mai are rost.

Pentru tineri este o rampă de lansare în continuare. Adică de acolo îi mai vede, îi mai remarcă un compozitor, dacă au un rezultat bun se mai întâmplă câte ceva, îi mai vede câte un impresar și pot prinde aripi”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!