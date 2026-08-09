 Madison Beer, inel de logodnă de 1,2 milioane $. S-a afișat cu el la un eveniment monden
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Madison Beer, inel de logodnă de 1,2 milioane $. S-a afișat cu el la un eveniment monden

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Madison Beer (27 de ani) și-a etalat pentru prima dată în public inelul de logodnă primit de la Justin Herbert (28 de ani), iar bijuteria spectaculoasă a atras toate privirile. Cântăreața a participat la petrecerea Variety’s Power of Young Hollywood 2026, organizată la hotelul Four Seasons din Los Angeles, unde fotografii au surprins în detaliu diamantul de dimensiuni impresionante.

Madison Beer și-a etalat inelul de logodnă (foto: GettyImages)
Madison Beer și-a etalat inelul de logodnă (foto: GettyImages)

Potrivit experților citați de Page Six Style, piatra centrală este un diamant de tip cushion alungit, estimat la 10-15 carate, iar valoarea inelului ar fi de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Inelul este ornat cu un diamant uriaș (Foto: GettyImages)
Inelul este ornat cu un diamant uriaș (Foto: GettyImages)

Beer Madison, care deține o avere de 18 milioane de dolari, a purtat la eveniment o rochie mini verde fistic, cu detalii drapate, pe care a asortat-o cu sandale Jimmy Choo și câteva bijuterii din aur și argint.

Și-a lăsat mâna stângă aproape goală, astfel încât inelul de logodnă să iasă în evidență. Beer și Herbert, fundașul echipei Los Angeles Chargers, și-au anunțat logodna săptămâna trecută, după aproape un an de relație. Sportivul a cerut-o în căsătorie la apus, într-o zonă montană. Momentan, cuplul nu a anunțat data nunții. 

Ce dietă ține Madison Beer

Madison Beer are o siluetă de invidiat și acordă o mare atenție stilului de viață activ. Cântăreața americană adoră drumețiile, alergarea și plimbările lungi, activități pe care le practică pentru a se menține în formă. Pe lângă acestea, merge la sală de câteva ori pe săptămână și se antrenează alături de un instructor personal.

Vedeta urmează în principal o dietă vegană și evită alimentele procesate, precum și alcoolul și zahărul. În ceea ce privește mesele, dimineața preferă un smoothie de fructe, chec cu banane și cafea. La prânz, optează pentru o tocăniță de linte, pe care o servește alături de un bol de orez. Seara, meniul este mai ușor și include, de obicei, salate, guacamole sau hummus.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Banner Biu Marquetti
#Exclusiv Click!
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română Vedete românești
image png
Statuia care a stârnit controverse în Bușteni. „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting
#Exclusiv Click!
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor Vedete românești
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net