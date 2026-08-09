Madison Beer, inel de logodnă de 1,2 milioane $. S-a afișat cu el la un eveniment monden

Madison Beer (27 de ani) și-a etalat pentru prima dată în public inelul de logodnă primit de la Justin Herbert (28 de ani), iar bijuteria spectaculoasă a atras toate privirile. Cântăreața a participat la petrecerea Variety’s Power of Young Hollywood 2026, organizată la hotelul Four Seasons din Los Angeles, unde fotografii au surprins în detaliu diamantul de dimensiuni impresionante.

Potrivit experților citați de Page Six Style, piatra centrală este un diamant de tip cushion alungit, estimat la 10-15 carate, iar valoarea inelului ar fi de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Beer Madison, care deține o avere de 18 milioane de dolari, a purtat la eveniment o rochie mini verde fistic, cu detalii drapate, pe care a asortat-o cu sandale Jimmy Choo și câteva bijuterii din aur și argint.

Și-a lăsat mâna stângă aproape goală, astfel încât inelul de logodnă să iasă în evidență. Beer și Herbert, fundașul echipei Los Angeles Chargers, și-au anunțat logodna săptămâna trecută, după aproape un an de relație. Sportivul a cerut-o în căsătorie la apus, într-o zonă montană. Momentan, cuplul nu a anunțat data nunții.

Ce dietă ține Madison Beer

Madison Beer are o siluetă de invidiat și acordă o mare atenție stilului de viață activ. Cântăreața americană adoră drumețiile, alergarea și plimbările lungi, activități pe care le practică pentru a se menține în formă. Pe lângă acestea, merge la sală de câteva ori pe săptămână și se antrenează alături de un instructor personal.

Vedeta urmează în principal o dietă vegană și evită alimentele procesate, precum și alcoolul și zahărul. În ceea ce privește mesele, dimineața preferă un smoothie de fructe, chec cu banane și cafea. La prânz, optează pentru o tocăniță de linte, pe care o servește alături de un bol de orez. Seara, meniul este mai ușor și include, de obicei, salate, guacamole sau hummus.