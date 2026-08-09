 Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Noi suntem 8 și 9”
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Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Noi suntem 8 și 9”

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Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, iar artista nu ratează ocaziile importante pentru a-i face declarații de dragoste soțului ei. De ziua lui, Theo Rose a publicat pe Instagram un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura specială dintre ei.

Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian de ziua lui / foto: arhiva Click!
Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian de ziua lui / foto: arhiva Click!

Artista a făcut referire chiar la zilele lor de naștere și la coincidența care i-a făcut să fie reprezentați de două numere consecutive. Theo Rose este născută pe 8 august, în timp ce Anghel Damian își sărbătorește ziua pe 9 august.

„Noi suntem 8 și 9”

Cântăreața a mărturisit că, deși scrie același lucru în fiecare an, încă nu s-a obișnuit cu această coincidență. Pentru ea, faptul că numerele 8 și 9 sunt unul lângă celălalt a devenit o metaforă pentru relația lor.

„Noi suntem 8 si 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel. Eu sunt 8, tu ești 9.

Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi. Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. La mulți ani, iubirea mea!”.

Mesajul artistei vine după ce, în urmă cu un an, cei doi au sărbătorit primul an de căsnicie. Theo Rose și Anghel Damian preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor și au ales să păstreze multe dintre momentele importante doar pentru ei și apropiații lor.

S-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”

Povestea de dragoste dintre Theo Rose și Anghel Damian a început în timpul filmărilor pentru „Clanul”. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care fiecare se afla într-o altă relație.

Theo Rose forma atunci un cuplu cu Alex Leonte, în timp ce Anghel Damian avea o relație de lungă durată cu actrița și regizoarea Lia Bugnar. Ulterior, amândoi și-au încheiat relațiile și au început povestea care avea să le schimbe viețile.

În 2024, Theo Rose a povestit că întâlnirea cu Anghel Damian a avut un impact puternic asupra ei și că s-a îndrăgostit încă de la început.

Relația lor a evoluat rapid, iar în vara anului 2023 au devenit părinți pentru prima dată. Theo Rose a adus pe lume un băiețel, Sasha Ioan. Cei doi au ales să îi protejeze intimitatea și nu i-au expus chipul în spațiul public. La aproximativ un an după venirea pe lume a fiului lor, Theo Rose și Anghel Damian au făcut și pasul cel mare.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret

Cei doi și-au unit destinele în septembrie 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, la care au participat familia, nașii și câțiva oameni apropiați. Evenimentul a avut loc într-o duminică, în comuna Izvoarele din Prahova, localitatea de origine a artistei.

Nunta a fost ținută departe de ochii publicului, iar Theo Rose a povestit ulterior că și-a dorit o ceremonie simplă, alături de cei dragi. Astăzi, artista și Anghel Damian formează o familie alături de fiul lor, Sasha Ioan, iar mesajul publicat de Theo Rose de ziua soțului ei arată cât de importantă a rămas pentru ea povestea lor de iubire.

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