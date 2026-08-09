 Sonia Trifan, sărbătorită cu tort de 10 kilograme pe podium la Finest Fest Sibiu: „A fost foarte frumos totul”
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Sonia Trifan, sărbătorită cu tort de 10 kilograme pe podium la Finest Fest Sibiu: „A fost foarte frumos totul”

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Sonia Trifan a prezentat, sâmbătă seara, pe podiumul Finest Fashion Fest, cel mai mare festival de modă din Transilvania, o nouă colecție. De ce surpriză a avut parte cunoscuta designeriță la aniversarea a 18 ani de carieră? A fost emoționată, până la lacrimi!

Sonia Trifan, succes la Finest Fest Sibiu cu noua ei colecție! Foto: arhivă personală
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Sonia Trifan, succes la Finest Fest Sibiu cu noua ei colecție! Foto: arhivă personală

Sonia Trifan și-a prezentat noua colecție la Finest Fashion Fest

Sonia Trifan împlinește, anul acesta, 18 ani de carieră, prilej cu care și-a prezentat noua colecție aniversară, sâmbătă seara, la Finest Fashion Fest de la Sibiu, cel mai mare festival de modă din Transilvania. 

Designerița a avut mari emoții, dar prezentarea a ieșit ca la carte. Nu mai puțin de 25 manechine au defilat pe podium la Sibiu în noile creații semnate de Sonia Trifan. 

La sfârșitul prezentării, designerița a fost primită cu ropote de aplauze, iar organizatorii i-au pregătit o surpriză care a lăsat-o fără glas: un tort imens! 

Iată ce ne-a declarat designerița după prezentare: 

„Acest eveniment a marcat cei 18 ani de carieră ai mei în industria modei și nu mi-aș fi dorit în altă parte să fiu decât la Sibiu, pentru că aici lumea este extraordinară și evenimentul acesta e foarte mare, e practic cel mai mare eveniment din Ardeal, din Transilvania, totul este la superlativ.

Toată echipa de aici m-a așteptat cu extrem de multe surprize. M-a impresionat faptul că au fost atât de mulți oameni în public, care au venit pentru prezentarea mea și pentru evenimentul acesta, încât s-au suplimentat locurile pentru eveniment. 

A fost foarte multă lume și am primit extrem de multe flori la final. Cu acest prilej, am serbat în avans și ziua mea, care este pe 26 august. Am primit un tort de 10 kilograme pe care nici nu puteam să-l țin în mână și l-am savurat cu toate modelele și cu toată echipa la finalul prezentării în backstage.

Mă bucur tare mult că am avut alături cei mai dragi oameni. Unul dintre modele a venit tocmai de la Miami la prezentarea mea. Jasmine a venit din vacanță, și-a întrerupt vacanța și a venit special pentru mine. În zona VIP, au fost prezente toate celebritățile orașului, care au venit să admire prezentarea mea de modă.

A fost foarte frumos totul, sunt extrem de fericită după acest eveniment. Inițial, am vrut să fac 18 rochii, să marcheze cei 18 ani de carieră, dar, având în vedere că acest podium de la Sibiu este podiumul de modă cel mai lung din Europa, am făcut special 26 de rochii.

Urmează ziua mea de naștere și apoi, pe 22 septembrie, împlinesc 18 ani de carieră și voi face un nou eveniment plin de muzică, de modă, de tot ce e mai frumos”, a declarat Sonia Trifan, în exclusivitate pentru Click!

Din public nu a lipsit admiratorul secret al Soniei Trifan, brunetul misterios, care i-a oferit flori și anul acesta după prezentare și a fost și acum umbra ei, pe tot parcursul șederii designeriței în oraș. Bărbatul, pe nume Marius, este fascinat de creatoarea de modă și îi face toate mofturile când blonda ajunge pe la Sibiu. 

Sonia Trifan și Jasmine, la Finest Fashion Fest foto: arhivă personală
Sonia Trifan și Jasmine, la Finest Fashion Fest foto: arhivă personală

Jasmine a fost cerută în căsătorie! Cine e admiratorul blondei?

Jasmine a fost una dintre invitatele speciale ale Soniei Trifan în prezentarea de la Sibiu. Aceasta a îmbrăcat o creație spectaculoasă, iar la sfârșitul prestației ei pe podium a avut și ea o mare supriză: a fost cerută în căsătorie! 

„Cererea în căsătorie a venit din partea unui om de afaceri din Sibiu. M-am simțit măgulită și extrem de impresionată, deoarece a fost extrem de atent la nevoile mele cât și ale întregii echipe a Soniei deși nu aveam nevoie de nimic.

Despre el pot să vă spun că este un domn la 45 ani, extrem de interesant și inteligent mai ales. M-a pus pe gânduri și cred că, în curând, mă îndrăgostesc de Sibiu”, a declarat Jasmine, în exclusivitate pentru Click!

Sonia Trifan și Medana Oprea, la Sibiu foto: arhivă personală
Sonia Trifan și Medana Oprea, la Sibiu foto: arhivă personală

Medana, soția lui Alin Oprea: „Reușește să transforme fiecare colecție într-un adevărat spectacol”

Medana Oprea a fost și ea una dintre reginele colecției și a purtat o creație roșie ca focul semnată Sonia Trifan cu inserții negre, ce i-au accentuat talia. 

Alin Oprea a venit tocmai de la mare pentru a-și admira soția pe podium la Sibiu.

„Medana- regina a colecției a strălucit aseară pe scena Finest Fashion Fest, cu eleganța, rafinamentul și lumina care o definesc. Pentru mine, dincolo de orice scenă, Medana rămâne femeia pe care o privesc cu aceeași admirație în fiecare zi.

Iar aseară, a fost pur și simplu superbă! Sincere felicitări Soniei Trifan, pentru colecția absolut superbă. Felicitări, iubirea mea! Sunt mândru de tine și de tot ceea ce reprezinți”, a spus Alin Oprea.

După ce i-a creat rochia de mireasă de la nunta cu Alin, Medana a devenit una dintre vedetele invitate constant să prezinte în colecțiile Soniei Trifan.

„Finest Fashion Fest a fost pentru mine mai mult decât o seară dedicată modei. A fost o experiență superbă, trăită cu emoție, eleganță și multă bucurie.

Am avut onoarea de a defila pentru Sonia Trifan, un designer pe care îl admir pentru talentul, rafinamentul și forța cu care reușește să transforme fiecare colecție într-un adevărat spectacol. Colecția prezentată aseară a fost fabuloasă, impresionantă , feminină și plină de personalitate, iar pentru mine a fost o bucurie să îi dau viață pe podium.

Mulțumesc, Sonia Trifan, pentru încredere, pentru această colecție spectaculoasă și pentru o seară pe care o voi păstra cu drag în suflet”, a spus Medana, pentru Click!

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