Liviu Teodorescu, dezamăgit după vacanța all inclusive din Bulgaria. Ce l-a scos din sărite pe artist

Liviu Teodorescu a plecat în Bulgaria alături de soție și fiică, sperând la o vacanță relaxantă la malul Mării Negre. Artistul a ales un hotel cu servicii all inclusive, însă experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale.

Cântărețul le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare ce l-a nemulțumit în timpul sejurului. De la regulile de pe plajă și până la modul în care erau organizate mesele, mai multe aspecte i-au lăsat un gust amar.

Ce l-a deranjat pe Liviu Teodorescu la hotel

Artistul a remarcat mai multe probleme în timpul vacanței. Printre acestea s-au numărat curățenia din zona restaurantului, lipsa tacâmurilor puse la dispoziția turiștilor și faptul că mesele trebuiau pregătite de clienți după plecarea celor care mâncaseră înainte.

Nici programul de pe plajă nu a fost pe placul lui Liviu Teodorescu. Acesta a povestit că umbrelele erau strânse încă de la ora 18:00, chiar dacă turiștii se aflau în continuare în stațiune.

„Era un gagiu pe plajă, care închidea umbrelele la 18:00. La masă, te așezai după alți oameni care au mâncat înainte, tacâmuri te serveai tu de la alte mese. Plaja curată și piscina frumoasă, nu o să zic în continuare numele hotelului”, a declarat Liviu Teodorescu pe TikTok.

Neplăcerile au continuat chiar înainte ca familia artistului să plece din hotel. În ultima parte a sejurului, ușa camerei s-a blocat, iar Liviu Teodorescu și familia sa au fost nevoiți să aștepte intervenția unui angajat. În cele din urmă, problema nu era la încuietoare, iar o femeie de serviciu a reușit să deschidă ușa.

„La plecare, colac peste pupăză, s-a defectat încuietoarea de la intrare și nu mai puteam să intrăm deloc în cameră. Am așteptat să vină un tehnician, ulterior am constatat că nu avea nicio problemă, de fapt, a venit femeia de serviciu, ne-a deschis. Jale pe vale!”, a completat Liviu Teodorescu.

Zeci de turiști ungari, fără vacanțele plătite

Problemele nu s-au oprit însă la experiența lui Liviu Teodorescu. Potrivit Novinite, zeci de turiști ungari au rămas fără vacanțele deja plătite, după ce mai multe zboruri charter către Bulgaria au fost anulate în ultimul moment.

În unele cazuri, și rezervările la hoteluri ar fi fost anulate. Un turist a povestit că plătise 3.540 de euro pentru un sejur de 14 nopți pentru trei persoane, însă a fost anunțat cu doar o zi înainte de plecare că vacanța nu mai are loc. Turiștii afectați au cerut explicații și au creat inclusiv un grup pe Facebook pentru a face schimb de informații.