Andreea Popescu, primele imagini după operațiile estetice: „Am capul cât o minge, sunt vânătă”

Andreea Popescu a trecut recent prin mai multe intervenții estetice și le-a arătat fanilor cum arată la o săptămână după operații. Vedeta se află încă în perioada de recuperare, iar chipul său este vizibil umflat și prezintă mai multe vânătăi.

Fosta dansatoare a vorbit deschis despre schimbările pe care și le-a dorit și a explicat că a apelat la intervențiile estetice pentru a-și păstra un aspect natural, fără să își schimbe fizionomia.

De ce a ales Andreea Popescu să se opereze la 42 de ani

Andreea Popescu a precizat că decizia nu a avut la bază o problemă medicală. Vedeta și-a dorit să facă anumite schimbări estetice și să se simtă mai bine în propria piele.

„Nu vreau să vă zic că am făcut nu știu ce intervenție pentru că aveam nu știu ce problemă medicală sau whatever, că nu aveam. Problema mea era că vreau să arăt bine la 42 de ani. Dacă nu arătăm bine acum, ce rost are pe la 60? Vreau să arăt bine, dar într-un mod cât mai natural, adică să nu-mi schimbe fizionomia.

Acum, dacă vă uitați la mine, sunt extrem de umflată, am capul cât o minge, sunt vânătă. Și sunt foarte întinsă, am și acești plasturi care trag zona aceasta”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

Vedeta a explicat că aspectul pe care îl are acum este unul temporar și face parte din procesul de recuperare. Primele zile după intervenții au venit cu umflături și vânătăi, iar Andreea trebuie să respecte indicațiile primite în perioada de vindecare.

Ce implanturi și-a pus la bust

Pe lângă procedurile estetice de la nivelul feței, Andreea Popescu a ales să își facă și o intervenție la nivelul bustului. Vedeta a optat pentru implanturi de 250 de mililitri, dorindu-și un rezultat cât mai discret.

„Voiam să vă zic ceva. M-am cântărit. De ce m-am îngrășat? Ce s-a întâmplat? Că nu prea am mâncat. Cum de m-am îngrășat? Și după aceea mi-am dat seama de ce m-am îngrășat. Știți că mi-am pus 250, mi-am pus foarte mic, toată lumea mi-a zis că nu, e prea mic, trebuie să pui 300-350. NU, eu nu am vrut sâni mari, acum sunt și foarte umflați, nici nu pot să stau foarte dreaptă.

Dar am vrut sânii cât mai micuți și cât mai naturali și apropiați. De aceea m-am îngrășat, nu știam de ce m-am îngrășat în câteva zile așa rapid”, a adăugat aceasta.

Recuperarea îi pune probleme Andreei Popescu, mai ales pentru că este obișnuită cu un stil de viață activ. În aceste zile, vedeta a fost nevoită să rămână mai mult în casă și să apeleze la ajutorul prietenelor pentru cumpărături și alte lucruri de care are nevoie.

„Ignorați acest chip minunat, care este încă în refacere. M-am operat luni. Am rugat-o pe Ana, prietena mea, pentru că nu prea pot să ies din casă. Mâine o să încerc să mă machiez puțin și să văd cum rezolv. Chiar nu mai pot să stau atât de mult în casă, nu e stilul meu”, a încheiat vedeta.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut o relație de aproximativ 15 ani și au fost căsătoriți timp de un deceniu. Cei doi au împreună trei copii, care au rămas prioritatea lor și după separare.

Despărțirea a fost anunțată de Andreea Popescu în martie 2026, iar divorțul a fost oficializat câteva săptămâni mai târziu, în fața notarului. Cei doi au ales să se despartă de comun acord și să gestioneze cât mai discret această perioadă.

Ulterior, Rareș Cojoc a vorbit despre momentul în care a semnat actele și a recunoscut că încă avea sentimente pentru fosta lui soție.