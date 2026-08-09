Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”

Se bucură de o carieră de succes în televiziune, film și teatru, dar adevărata prioritate a lui Dragoș Bucur este mereu familia. De mai mulți ani de zile, el și Dana Nălbaru locuiesc în satul Moșteni-Greci, în județul Argeș, unde au grijă de mai multe animale.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru duc o viață fericită împreună în casa lor din județul Argeș. Cei doi s-au îndrăgostit de viața din mediul rural, iar în ciuda carierelor de succes pe care le au, s-au decis să facă pasul cel mare și să se mute din București.

Acum, fanii celor doi le pot urmări experiențele pe rețelele de socializare, pe pagina „Bucurii la țară”. Iar, în una dintre cele mai recente postări, Dana Nălbaru și-a surprins soțul în timp ce călărea caii.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la sat

În videoclipul postat pe pagina de Instagram a celor doi, Dragoș Bucur apare în timp ce încearcă să călărească unul dintre caii familiei prin curte.

„Asta face un copil. Uitați-l, a dispărut. Dar e pe cal”, spune Dana Nălbaru în videoclipul postat. La oarecare distanță, Dragoș Bucur poate fi auzit rugându-și calul să nu treacă prin pom cu el.

„Îl bagă în copaci”, explică Dana Nălbaru, în timp ce-și filmează soțul călare.

Cum arată o zi din viața lui Dragoș Bucur

Vedeta de televiziune a vorbit despre programul pe care îl are într-o zi obișnuită acasă.

„Dimineața mă trezesc în jur de șapte și jumătate sau opt, dacă am stat mai mult seara, merg să dau drumul la animale, închid câinii pentru că am doi care nu se înțeleg cu restul animalelor, strâng bălegarul de la cai, că asta e sarcina mea, dacă mai am timp țesal caii… Apoi fac un tur cu Dana, ne uităm ce s-a mai întâmplat prin grădină, pe la legume. Gătim și mai ieșim prin oraș că au copiii activități. Urmează seara. Avem seri în care doar citim și altele în care ne uităm la seriale și planificăm următoarele vacanțe, plecări ale noastre.

Și mai e un moment important al zilei: cafeaua pe care o bem pe verandă, iar noi avem casa chiar în mijlocul livezii. E cafeaua pe care o bem în liniște, înainte să înceapă tăvălugul”, a povestit Dragoș Bucur.