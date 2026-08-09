 Ce a pățit Ornella Muti când a jucat alături de Sylvester Stallone: „Am făcut două bronșite”
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Ce a pățit Ornella Muti când a jucat alături de Sylvester Stallone: „Am făcut două bronșite”

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Ornella Muti este una dintre cele mai mari dive ale cinematografiei europene, iar, la cea de-a 25-a ediție a festivalului, ea a primit un premiu pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF). De-a lungul celor cinci decenii de carieră, Muti a jucat alături de nume sonore din lumea filmului, cum ar fi Sylvester Stallone, Alain Delon și Gérard Depardieu.

Ornella Muti a jucat alături de nume sonore din lumea filmului / Sursă foto: Getty
Ornella Muti a jucat alături de nume sonore din lumea filmului / Sursă foto: Getty

Ornella Muti este una dintre cele mai faimoase actrițe europene din toate timpurile, iar cariera ei se întinde de-a lungul a cinci decenii. Muti s-a născut la Roma, în 1955. Arta a fost importantă în viața viitoarei actrițe încă din copilărie, deoarece tatăl ei, Mario Rivelli, era un cunoscut sculptor napolitan. În același timp, mama ei Ilse Renate Krause era o sculptoriță din Estonia.

Ea și-a început cariera la numai 14 ani, aproape din întâmplare. Muti a mers alături de sora ei mai mare la un casting pentru filmul „Soția cea mai frumoasă” („La moglie più bella”) și a ajuns să fie aleasă pentru primul ei rol.

A jucat alături de nume sonore din lumea filmului

Muti nu a avut studii de specialitate în actorie, însă talentul natural a ajutat-o să învețe totul direct pe platourile de filmare. De-a lungul carierei, ea a jucat alături de nenumărați actori renumiți, de la care a învățat multe.

Când ajungi pe platou știind că vei juca cu un actor uriaș, cum ar fi Alain Delon sau Jeremy Irons, există un moment de emoție: «E adevărat, oare?». Întotdeauna am pățit asta, desigur. Dacă nu aș fi simțit asta, mi-aș fi pierdut emoțiile și nu pot să joc altfel, trebuie să-mi trăiesc emoțiile. Dar apoi, când începi să lucrezi, această trăire se pierde pentru că actorul este acolo, începi să lucrezi și începe altceva”, a povestit actrița, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

A ajuns chiar și dincolo de ocean

Actrița italiancă a ajuns chiar și peste ocean, unde a jucat alături de Sylvester Stallone. Cei doi au lucrat împreună pe platourile de filmare ale filmului „Oscar” (1991).

Cu el a fost de asemenea greu uneori pentru că este o vedetă. Vedetele americane sunt foarte diferite de cele europene. Sunt vedete în fiecare minut. Dar când începe filmarea, poți fi cea mai mare vedetă din lume, acolo trebuie să joci și trebuie să interacționezi cu celălalt actor, așa că tot restul nu mai contează”, a povestit Ornella Muti, conform sursei citate.

În plus, ea a împărtășit și un detaliu fascinant despre experiența pe care a avut-o lucrând alături de Stallone.

„El a insistat ca studioul să fie efectiv înghețat pentru că transpiră mult. Așa că am făcut două bronșite în timpul filmărilor pentru că era foarte frig. Uneori, trebuie să te descurci și cu genul acesta de lucruri”, a spus actrița.

Urmează o dietă strictă

Pentru a se menține în formă chiar și la 71 de ani, Ornella Muti urmează o dietă foarte strictă. Ea practică postul intermitent timp de 16-18 ore pe zi. Acum, ea locuiește în Statele Unite de mai mulți ani și este foarte atentă la ce mănâncă.

„Am grijă de mine, nu beau alcool, încerc să trăiesc sănătos. Locuiesc la țară, îmi place să am energii bune în jurul meu. Țin post intermitent 16-18 ore pe zi, apoi, timp de câteva ore, consum doar fructe, iar spre finalul zilei iau o singură masă, care nu are gluten. Mănânc simplu: orez integral, paste, salate de legume și încerc să mănânc foarte puțin”, a povestit artista.

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