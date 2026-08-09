 Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
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Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare

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Untold nu mai este de mult doar despre muzică. În fiecare vară, festivalul de la Cluj devine și un adevărat punct de întâlnire pentru vedetele din România, iar ediția din acest an nu face excepție.

Vedetele s-au înghesuit la festival / Sursă Foto: Instagram
Vedetele s-au înghesuit la festival / Sursă Foto: Instagram

Printre miile de oameni veniți să danseze până dimineața s-au aflat actori, prezentatori TV, jurnaliști, influenceri și oameni din showbiz, care au profitat din plin de atmosfera de festival. De la ținute spectaculoase și poze de grup, până la dans și întâlniri surpriză, vedetele au avut grijă să arate că știu să se distreze.

Cum au apărut vedetele la Untold 2026: Andreea Ibacka și Cabral au mers separat la festival

Una dintre aparițiile electrizante de la Untold a fost Andreea Ibacka. Actrița a ales o rochie neagră, cu decupaje, pe care a asortat-o cu o geantă tip brâu, împodobită cu lanțuri metalice, și bocanci. Un look îndrăzneț, cu aer rebel, perfect pentru un festival. Andreea a explicat că, într-un astfel de context, își permite să iasă din rutina vestimentară. 

„Dacă m-ai vedea așa marți dimineață la piață… Dar nu, normal că nu ies pe stradă îmbrăcată așa. Din fericire e doar o zi de festival, singurul loc care te încurajează să te joci, să ieşi din rutină şi să te distrezi cu combinații vestimentare diferite de viața de zi cu zi”, a scris vedeta pe Instagram, mulțumind echipei care a ajutat-o să-și construiască apariția. 

Dar la Untold a venit și Cabral, cu gașca de la PRO TV. Astfel, pentru prima dată de la divorț cei doi se află la același eveniment, dar nu mai sunt în calitate de soț și soție. Într-o fotografie de grup, simpaticul prezentator apare alături de Andreea Esca, Pavel Bartoș și Andi Moisescu.

Gașca de vedete pare să se fi simțit excelent, iar imaginile din culisele festivalului arată că întâlnirile dintre colegii și prietenii din televiziune au fost la ordinea zilei. Cabral a fost surprins și în alte ipostaze alături de prieteni, făcând excepție de faptul că la același festival se afla și fosta soție. 

Răzvan Fodor, Mihai Petre și alte figuri cunoscute din lumea televiziunii au fost, la rândul lor, prezenți. Într-o fotografie de grup, Fodor, Mihai Petre și Pavel Bartoș apar împreună, alături de Radu Vâlcan, într-o formulă care spune multe despre cât de bine se simt vedetele atunci când au ocazia să se întâlnească în afara platourilor de filmare. 

Mihai Petre a avut-o alături și pe soția sa, Elwira. Dacă pe scenă, muzica a fost vedeta principală, și în public s-a cântat și s-a dansat. 

Nelipsita Andreea Esca s-a fotografiat și alături de Alex Dima, iar imaginile surprind atmosfera relaxată de la festival. Jurnalistul și prezentatoarea au fost numai zâmbete, semn că au lăsat pentru câteva ore agitația televiziunii și s-au bucurat de muzică și de întâlnirea cu prietenii.

La fel de „nebună” după festivaluri ca celebra sa mamă, și Alexia Eram a răspuns prezent la apel. Îmbrăcată sport, dar sexy, fiica prezentatoarei Știrilor ProTV a cântat și a dansat până la ziuă, alături de prietene.

Mirela Vaida a fost și ea în mijlocul mulțimii. Prezentatoarea Antenei 1 s-a fotografiat în ținută de festival, cu ochelari și accesorii care i-au completat look-ul, și a părut să intre rapid în atmosfera evenimentului.

În același registru s-a înscris și Sânziana Iacob, influencerița care a ales o ținută spectaculoasă și a transformat apariția sa într-o adevărată ședință foto, cu un outfit strălucitor. 

Nici Nicolai Tand nu a lipsit. Chef-ul a apărut într-o fotografie alături de prieteni, cu zâmbetul larg și cu paharul în mână, semn că s-a bucurat din plin de experiență. Festivalul pare să fi fost pentru el ocazia perfectă de a schimba pentru câteva zile atmosfera din bucătărie cu cea de concert.

Și Cătălin Măruță a fost, la rândul său, printre vedetele care au ajuns la Untold. Prezentatorul s-a fotografiat în mijlocul mulțimii, bucurându-se de atmosfera de concert și de compania celor din jur, dar se pare că a venit fără familie de această dată, Andra având concert la Oradea.

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