Patricia Vizitiu, despre drama care i-a schimbat viața: „A fost o durere care m-a marcat profund”

Patricia Vizitiu, fostă componentă a echipei naționale de handbal a României și una dintre sportivele apreciate ale generației sale, a trecut printr-o dramă care i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții. La doar 20 de ani, și-a pierdut tatăl, Dumitru „Mache” Vizitiu, fost fotbalist și antrenor al echipei Jiul Petroșani.

Într-un interviu acordat VIVA!, sportiva a vorbit deschis despre perioada care a urmat pierderii părintelui său, despre sprijinul primit din partea familiei și despre rolul pe care handbalul l-a avut în procesul de a merge mai departe.

Pentru Patricia Vizitiu, performanța sportivă a fost construită încă din copilărie în jurul unor valori precum disciplina, munca și perseverența. Însă pierderea tatălui a adus o lecție pe care niciun antrenament și nicio competiție nu ar fi putut să o pregătească.

Patricia Vizitiu a crescut într-o familie în care sportul era parte din viața de zi cu zi

Pasiunea pentru sport nu a apărut întâmplător în cazul Patriciei Vizitiu. Tatăl său a fost fotbalist, iar mai târziu antrenor, astfel că sportul a făcut parte din mediul în care fosta handbalistă a crescut.

Cu toate acestea, alegerea handbalului i-a aparținut în totalitate.

„Cu un tată fotbalist, sportul a fost într-un fel în ADN-ul meu și am fost încurajată să fiu activă și să îmi descopăr pasiunile.”

Patricia a încercat și alte discipline sportive, însă handbalul a fost cel care a cucerit-o. Dinamica jocului, energia competiției și componenta de echipă au făcut-o să se regăsească în acest sport.

Treptat, ceea ce începuse ca o pasiune s-a transformat într-un stil de viață și, mai târziu, într-o carieră de performanță.

„Privind în urmă, cred că nu eu am ales handbalul, ci handbalul m-a ales pe mine. A fost locul în care m-am simțit cel mai bine, unde am simțit că aparțin și unde am învățat unele dintre cele mai importante lecții ale vieții mele.”

Tatăl ei a avut un rol important în formarea sportivei

Dincolo de susținerea pentru sport, tatăl Patriciei Vizitiu a avut un rol important în formarea ei ca om.

Valorile pe care le-a primit în familie — disciplina, munca, respectul și responsabilitatea — au devenit ulterior principii pe care le-a dus cu ea în cariera sportivă.

„Tatăl meu a avut un rol foarte important în formarea mea, atât ca sportiv, cât și ca om.”

Pentru un sportiv de performanță, sprijinul familiei poate reprezenta o bază esențială, mai ales în perioadele în care presiunea competițiilor, antrenamentele și sacrificiile devin parte din rutina zilnică.

În cazul Patriciei, această legătură a căpătat însă o altă dimensiune după pierderea tatălui.

Drama care a lovit-o la doar 20 de ani

Cel mai greu moment din viața Patriciei Vizitiu a fost pierderea tatălui său. Avea doar 20 de ani, o vârstă la care viața profesională abia începea să se contureze, iar cariera sportivă presupunea deja numeroase responsabilități și sacrificii.

„Fără îndoială, cel mai greu moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu. Dincolo de sport, de competiții și de orice realizare profesională, a fost o durere care m-a marcat profund și care mi-a schimbat perspectiva asupra vieții.”

Pierderea unui părinte la o vârstă atât de tânără a schimbat modul în care sportiva privea viața și viitorul.

„Pierderea tatălui meu, la doar 20 de ani, a fost, fără îndoială, momentul care mi-a schimbat cel mai mult perspectiva asupra vieții.”

Patricia spune că, la acea vârstă, există sentimentul că oamenii dragi vor rămâne mereu alături. O asemenea pierdere schimbă însă brutal această percepție și te obligă să privești maturitatea dintr-o perspectivă cu totul diferită.

„La acea vârstă, încă ai impresia că îi ai pe cei dragi alături pentru totdeauna, iar o astfel de pierdere te obligă să te maturizezi mult mai repede decât ai fi fost pregătit să o faci.”

Familia și sportul au ajutat-o să treacă peste cea mai dificilă perioadă

În perioada de după tragedie, Patricia Vizitiu spune că familia a fost principalul său sprijin.

Mama, fratele, bunicii, mătușa, unchiul și verișoara i-au fost aproape și au ajutat-o să gestioneze o perioadă în care durerea era greu de pus în cuvinte.

„Mama, fratele, bunicii mei, mătușa, unchiul și verișoara mea mi-au fost alături în permanență și au avut un rol esențial în procesul meu de vindecare. Fără ei, totul ar fi fost mult mai dificil.”

În același timp, handbalul a devenit pentru ea mai mult decât o profesie. Terenul a fost spațiul în care și-a putut canaliza emoțiile și în care a găsit o formă de stabilitate atunci când viața personală îi fusese dată peste cap.

„În același timp, sportul a devenit refugiul meu.”

„M-am «înecat» în sport”: cum a transformat durerea în motivație

Antrenamentele, competițiile și obiectivele sportive au ajutat-o pe Patricia să își găsească din nou un ritm.

„M-am „înecat' în sport, dacă pot spune așa.”

Handbalul i-a oferit un obiectiv concret într-o perioadă în care multe dintre reperele sale personale dispăruseră.

„Antrenamentele, competițiile și obiectivele pe care mi le stabileam m-au ajutat să îmi canalizez durerea și să găsesc puterea de a merge înainte.”

Pentru Patricia, terenul de handbal a devenit locul în care putea să își consume emoțiile, să se concentreze asupra unui scop și să își recâștige treptat echilibrul.

„Terenul de handbal a fost locul în care am reușit să îmi consum emoțiile, să mă regăsesc și să îmi păstrez echilibrul într-o perioadă în care simțeam că lumea mea s-a schimbat complet.”

Dorul nu dispare, dar poate fi transformat într-o formă de putere

Anii au trecut, însă pierderea nu a dispărut. Patricia Vizitiu spune că a învățat să trăiască alături de dor și să privească amintirea tatălui său prin prisma lucrurilor pe care acesta i le-a transmis.

„Nu cred că depășești vreodată cu adevărat o astfel de pierdere. Înveți să trăiești cu ea, să porți dorul în suflet și să transformi durerea într-o formă de putere.”

Este o perspectivă care spune mult despre felul în care sportiva a ales să privească una dintre cele mai grele experiențe ale vieții sale.

În loc ca pierderea să rămână doar o rană, valorile primite de la tatăl ei au devenit o formă de ghidare în viața de zi cu zi.

„Astăzi, după atâția ani, îi simt lipsa la fel de mult, dar aleg să mă gândesc cu recunoștință la tot ce mi-a oferit și la valorile pe care mi le-a lăsat moștenire. Ele mă ghidează și acum, în fiecare etapă a vieții mele.”

Pentru fosta handbalistă, pierderea tatălui la doar 20 de ani a fost o experiență care a grăbit maturizarea și i-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Sportul i-a oferit disciplină și un scop, familia i-a oferit sprijin, iar amintirea tatălui a rămas o parte importantă din identitatea sa.

„Cred că una dintre cele mai frumoase forme de a onora memoria unei persoane dragi este să continui să mergi înainte și să devii omul pe care și-ar fi dorit să îl vadă.”