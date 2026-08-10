Astăzi se împlinesc 97 de ani de la nașterea Tamarei Buciuceanu-Botez. Lucruri mai puțin știute despre „Doamna comediei românești”

Astăzi, 10 august, se împlinesc 97 de ani de la nașterea Tamarei Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe ale teatrului și cinematografiei românești. Născută în 1929, la Tighina, artista avea să devină, de-a lungul unei cariere impresionante, „Doamna comediei românești”, un nume asociat cu talentul, eleganța scenică și un umor pe care generații întregi de spectatori l-au îndrăgit.

Tamara Buciuceanu-Botez a jucat pe marile scene ale țării, în filme devenite clasice, în spectacole de televiziune și în producții radiofonice, construind personaje care au rămas în memoria publicului. Pentru mulți români, numele său este inseparabil de profesoara Isoscel din seria „Liceenii”, însă această interpretare celebră reprezintă doar una dintre numeroasele borne ale unei cariere de 62 de ani.

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut într-o familie în care muzica ocupa un loc important

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut la 10 august 1929, la Tighina, în Basarabia, într-o familie în care arta și muzica făceau parte din viața de zi cu zi.

Tatăl său era avocat de profesie, dar studiase și la Conservator și a devenit dirijorul Corului Basarabiei, un ansamblu numeros, cu aproximativ 200 de membri. Mama sa absolvise, la rândul ei, Conservatorul și avusese posibilitatea de a pleca la Milano cu o bursă, însă a ales o altă cale după ce s-a căsătorit.

Familia a avut cinci copii: Tamara, Nicușor, Costică, Lizon și Iulia. Această atmosferă artistică avea să influențeze încă din copilărie viitoarea actriță.

Tamara a luat lecții de pian și cânta acasă împreună cu sora sa, Iulia Buciuceanu, care avea să devină mai târziu o apreciată mezzosoprană a Operei Române.

De la studiile de teatru la primul rol pe scenă

Drumul către marea performanță artistică a început în anii de după război. Între 1948 și 1951, Tamara Buciuceanu-Botez a studiat la Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iași, după care s-a transferat la București, unde și-a continuat pregătirea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică.

A studiat în clasa profesorului Nicolae Bălțățeanu, având-o ca asistentă pe Sorana Coroamă-Stanca, iar în 1952 și-a finalizat studiile.

Tot în 1952 a venit și debutul profesional, pe scena Teatrului Giulești, în spectacolul „Marfă din Makkar”. Au urmat roluri în spectacole precum „Cei doi tineri din Verona”, „Domnul Puntilla și sluga sa Matt”, „Pălăria florentină” și „Gaițele”.

Cariera sa nu s-a limitat însă la teatrul dramatic. Timp de opt ani, actrița a fost angajată a Teatrului de Operetă, unde a demonstrat că talentul său putea trece cu naturalețe dincolo de comedie și teatru.

A jucat în „Contesa Maritza”, „Văduva veselă”, „Lăsați-mă să cânt”, „My Fair Lady” și „Voievodul țiganilor”, spectacole în care și-a pus în valoare inclusiv calitățile vocale.

Debutul în film și începutul unei cariere cinematografice impresionante

În 1964, Tamara Buciuceanu-Botez a debutat în cinematografie în filmul „Titanic Vals”, unde a avut ocazia să joace alături de marele Grigore Vasiliu-Birlic.

Au urmat peste 25 de apariții cinematografice, în producții precum „Grăbește-te încet”, „Bocet vesel”, „Primăvara bobocilor”, „Ultimele zile ale verii”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Sexy Harem Ada-Kaleh” și „Nunta mută”.

Fiecare rol a contribuit la consolidarea unei cariere care avea să devină una dintre cele mai importante din teatrul și filmul românesc.

Profesoara Isoscel, rolul care a transformat-o într-un simbol pentru generații

În 1987, Tamara Buciuceanu-Botez a primit rolul care avea să o transforme într-un adevărat fenomen pentru publicul larg: profesoara de matematică Isoscel din filmul „Liceenii”, regizat de Nicolae Corjos.

Personajul sever, autoritar și, în același timp, extrem de savuros a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri ale cinematografiei românești dedicate adolescenților.

În „Liceenii”, actrița a jucat alături de Mihai Constantin, fiul surorii sale, Iulia Buciuceanu, și al actorului George Constantin.

Succesul personajului a determinat revenirea Tamarei Buciuceanu-Botez în aceeași ipostază în „Extemporal la dirigenție”, în 1987, „Liceenii Rock 'n' Roll”, în 1992, și „Liceenii în alertă”, în 1993.

Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi”, un alt rol memorabil

Un alt personaj de referință din filmografia actriței este Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi”, producție regizată de Horea Popescu în 1987 și realizată după piesa „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu.

Rolul a demonstrat încă o dată capacitatea Tamarei Buciuceanu-Botez de a transforma personaje puternice și complexe în interpretări memorabile.

O carieră construită pe marile scene ale teatrului românesc

Dincolo de cinematografie, teatrul a rămas centrul existenței sale profesionale.

Tamara Buciuceanu-Botez a urcat pe scenele unor instituții importante precum Teatrul Național, Bulandra, Odeon și Teatrul de Comedie, interpretând personaje dintr-o varietate impresionantă de spectacole.

Printre producțiile importante se numără „Coana Chirița”, la Teatrul Național din Iași, și „Dimineață pierdută”, după Gabriela Adameșteanu, unde a interpretat-o pe Vica Delcă, la Teatrul „L.S. Bulandra”.

A mai jucat în „Romeo și Julieta la început de noiembrie”, „Scaunele”, „Cumetrele”, „Doctor fără voie”, „Nepotul”, „Așteptând la arlechin”, „Domnișoara Nastasia” și „Mamouret”.

La Teatrul „C. Tănase”, publicul a putut să o admire în spectacole de revistă și comedii muzicale, printre care „Vin americanii”.

Tamara Buciuceanu-Botez a fost îndrăgită și la radio și televiziune

Talentul artistei a trecut cu ușurință de la scenă la televiziune și radio. A avut apariții memorabile în programele de Revelion, a colaborat cu Teatrul Național de Televiziune și cu Teatrul Național Radiofonic.

Prezența sa avea o forță aparte: nu avea nevoie de gesturi exagerate pentru a obține reacția publicului, iar naturalețea, expresivitatea și ritmul comic deveniseră parte dintr-o adevărată marcă personală.

Viața personală, departe de lumina reflectoarelor

În 1962, Tamara Buciuceanu-Botez s-a căsătorit cu medicul anestezist Alexandru Botez. Cei doi au rămas împreună până în 1996, anul în care medicul a trecut la cele veșnice.

Actrița nu a avut copii și a ales să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă. A preferat ca publicul să o cunoască prin rolurile sale și prin munca depusă pe scenă, nu prin apariții mondene sau declarații despre propria viață.

Peste 20 de premii și distincții pentru întreaga activitate

Talentul Tamarei Buciuceanu-Botez a fost recunoscut prin numeroase premii și distincții, artista primind de-a lungul carierei peste 20 de astfel de recompense.

În 2002, Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat „Premiul pentru întreaga activitate artistică”. În 2004, a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate și titlul onorific de „Societar de onoare al Teatrului Național București”.

În 2008 a primit premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania, iar în 2009 și 2011 a fost recompensată cu premii de excelență.

În septembrie 2011, actrița a primit o stea pe Walk of Fame – Aleea celebrităților din Piața Timpului din București, precum și Placheta Orașului București.

În 2012, a primit Premiul Gopo pentru întreaga activitate.

„Viața i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viața”

În 2013 a fost publicată cartea „Tamara Buciuceanu. O viață închinată scenei”, semnată de Bogdana Darie, volum dedicat vieții și carierei actriței.

Academicianul Răzvan Theodorescu a surprins în câteva rânduri esența personalității sale artistice:

„Cu siguranţă că Tamara Buciuceanu-Botez, cea pe care o iubim cu toţii, pe care am aplaudat-o de atâtea ori, profesoara „Isoscel“ pentru generaţii de cinefili, eroina a zeci de piese unde inteligenţa, subtilitatea şi umorul smulg admiraţia unui popor întreg, este imaginea însăşi a firescului, a agerimii, a bunăcuviinţei aceluiaşi popor. Pentru doamna Tamara, sigur este că viaţa i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viaţa. Aşa cum poate i-a menit-o de mult, de mult de tot „îngerul vestitor“ de la Tighina”.

La 62 de ani de carieră, Tamara Buciuceanu a ales să se retragă

În primăvara lui 2014, după 62 de ani dedicați scenei, Tamara Buciuceanu-Botez a decis să încheie cariera artistică.

Actrița și-a explicat atunci alegerea printr-o declarație care reflecta discreția și eleganța cu care și-a construit întreaga existență profesională:

„Este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria, acum sunt liniştită, bine şi împăcată cu mine”.

În iunie 2014, Administrația Prezidențială i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, „în semn de înaltă apreciere, pentru remarcabilele interpretări artistice susținute pe cele mai importante scene din țară, pentru dragostea, dăruirea și talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale”.

În decembrie 2019, actrița a fost sărbătorită în cadrul Galei Teatrului Metropolis, la peste 65 de ani de la debutul său pe scena românească.

Tamara Buciuceanu-Botez a murit la 90 de ani

La 15 octombrie 2019, Tamara Buciuceanu-Botez s-a stins din viață, la vârsta de 90 de ani. Actrița se afla internată în stare gravă la Spitalul Elias din București, pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi.

A lăsat în urmă mai mult decât o filmografie impresionantă și o listă lungă de spectacole. A lăsat personaje care continuă să fie redescoperite de public și o formă de umor care nu pare să își piardă farmecul odată cu trecerea timpului.

Actorul Horațiu Mălăele a descris-o într-o formulare care a rămas la fel de puternică precum personajele sale:

„Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice, o minune singulară, născută anume să ne uluiască”.