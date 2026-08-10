Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA

Frumoasa româncă Iasmina Hill, femeie de afaceri, influencer și soția milionarului american Bradford Hill, numeni altul decât administratorul Statuii Libertății de la New York, se află în aceste zile în vacanță cu cei doi copii ai ei în țara natală. Din păcate, Iasmina a fost abandonată de soțul ei, care nu a putut să stea decât câteva zile în România, acesta trebuind să se întoarcă de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat?



1/9 Iasmina Hill, cu băieții Michael și David la malul Mării Negre foto: Instagram

Iasmina, frumoasa soție a milionarului american Bradford Hill, și-a făcut o obișnuință: în fiecare vară vine să petreacă câteva zile de concediu la malul Mării Negre.

Așa s-a întâmplat și anul acesta, când timișoreanca și-a luat soțul ei american și pe cei doi copii ai lor, Michael și David, și a venit să se distreze la ea în țară. Din păcate, milionarul american nu a stat decât câteva zile cu familia lui în România, fiind chemat de urgență în America.

Rămasă în țară cu cei doi băieți ai ei, Iasmina Hill i-a dus pe micuți la mare. Frumoasa timișoreanca ne-a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum a regăsit în acest an Litoralul românesc. I s-a părut cam pustiu.

„Am venit două săptămâni în România și am fugit până la mare. Acum, însă, suntem la Timișoara. A venit și soțul meu cu noi în primele zile, dar a stat puțin și a plecat repede. Am rămas eu cu băieții să ne continuăm vacanța și stăm în București.

Dar, am decis să mergem și pe la mare puțin. Am fost în Mamaia Nord și a fost super. Din păcate, sejurul a fost mult prea scurt, am stat doar 2-3 nopți. Am remarcat că Litoralul era pustiu la noi, probabil e mai animat în week-end. Noi am stat doar luni, marți și miercuri.

După ce ne-am întors de la mare, am plecat a doua zi la Timișoara ca să îmi văd prietenii mei din copilărie. Revenim luni la București și miercuri urmează să plecăm în vacanță la Londra și gata cu România, nu mai venim până la iarnă când ajungem iar în București”, a declarat Iasmina Hill, în exclusivitate pentru Click!

Ce se întâmplă cu Bradford Hill? De ce s-a întors de urgență în America?

Vedeta ne-a dezvăluit și care a fost motivul pentru care soțul său a stat atât de puțin în România, deși îi place foarte mult la noi în țară.

„Brad are ceva probleme la servici în perioada asta, deoarece turiștii nu mai sunt ca pe vremuri. Iese mereu în pierdere și din cauza aceasta e foarte stresat. Mi-a spus că așa de rău nu a fost de ani, cu excepția Covid-ului”, a mai declarat frumoasa timișoreancă, pentru Click!

Unde l-a plimbat Iasmina pe milionar prin București?

Milionarul american nu a stat decât patru zile la București, dar a avut timp să viziteze o serie de locuri emblematice din Capitală României.

„Am fost cu Brad la casa lui Ceaușescu din Primăverii. El a vrut s-o vadă și a fost foarte impresionat. Apoi am fost și la Palatul Parlamentului pe care l-a mai văzut el odată când eram la începutul relației noastre. Acum l-au văzut și copiii, că s-au mărit.

A trebuit să mergem să mâncăm mâncare românească la Caru cu bere că e preferatul lui, am fost în Centrul Vechi într-o zi. Și am fost și în Herăstrău, îi place lui să se plimbe pe acolo. A stat însă doar patru zile, n-am avut timp prea mult”, a mai declarat Iasmina Hill, pentru Click!

Între românca Iasmina Milutinovici și americanul Bradford Aaron Hill este o diferență de vârstă de 35 de ani. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2018. Se înțeleg de minune în ciuda diferenței de vârstă și au împreună doi băieți, Michael ( în vârstă de 7 ani) și pe David (de 4 ani).

Ei duc în prezent o viață în lux în America, Manhattan. Povestea de dragoste dintre timişoreanca Iasmina Milutinovici şi milionarul american Bradford Aaron Hill, care are în proprietate Statuia Libertăţii, a debutat în 2014. Frumoasa originară din Timișoara a făcut atunci un stagiu de practică chiar la compania americanului și l-a vrăjit pe loc. Cei doi s-au căsătorit, în vara lui 2018, la Rainbow Room, din celebrul zgârie-nori 30 Rockefeller Plaza, din New York.