 Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Frumoasa româncă Iasmina Hill, femeie de afaceri, influencer și soția milionarului american Bradford Hill, numeni altul decât administratorul Statuii Libertății de la New York, se află în aceste zile în vacanță cu cei doi copii ai ei în țara natală. Din păcate, Iasmina a fost abandonată de soțul ei, care nu a putut să stea decât câteva zile în România, acesta trebuind să se întoarcă de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat? 

Iasmina Hill, cu băieții Michael și David la malul Mării Negre foto: Instagram
1/9
Iasmina Hill, cu băieții Michael și David la malul Mării Negre foto: Instagram

Iasmina, frumoasa soție a milionarului american  Bradford Hill, și-a făcut o obișnuință: în fiecare vară vine să petreacă câteva zile de concediu la malul Mării Negre. 

Așa s-a întâmplat și anul acesta, când timișoreanca și-a luat soțul ei american și pe cei doi copii ai lor, Michael și David, și a venit să se distreze la ea în țară. Din păcate, milionarul american nu a stat decât câteva zile cu familia lui în România, fiind chemat de urgență în America. 

Rămasă în țară cu cei doi băieți ai ei, Iasmina Hill i-a dus pe micuți la mare. Frumoasa timișoreanca ne-a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum a regăsit în acest an Litoralul românesc. I s-a părut cam pustiu. 

„Am venit două săptămâni în România și am fugit până la mare. Acum, însă, suntem la Timișoara. A venit și soțul meu cu noi în primele zile, dar a stat puțin și a plecat repede. Am rămas eu cu băieții să ne continuăm vacanța și stăm în București. 

Dar, am decis să mergem și pe la mare puțin. Am fost în Mamaia Nord și a fost super. Din păcate, sejurul a fost mult prea scurt, am stat doar 2-3 nopți. Am remarcat că Litoralul era pustiu la noi, probabil e mai animat în week-end. Noi am stat doar luni, marți și miercuri. 

După ce ne-am întors de la mare, am plecat a doua zi la Timișoara ca să îmi văd prietenii mei din copilărie. Revenim luni la București și miercuri urmează să plecăm în vacanță la Londra și gata cu România, nu mai venim până la iarnă când ajungem iar în București”, a declarat Iasmina Hill, în exclusivitate pentru Click!

Ce se întâmplă cu Bradford Hill? De ce s-a întors de urgență în America? 

Vedeta ne-a dezvăluit și care a fost motivul pentru care soțul său a stat atât de puțin în România, deși îi place foarte mult la noi în țară. 

„Brad are ceva probleme la servici în perioada asta, deoarece turiștii nu mai sunt ca pe vremuri. Iese mereu în pierdere și din cauza aceasta e foarte stresat. Mi-a spus că așa de rău nu a fost de ani, cu excepția Covid-ului”, a mai declarat frumoasa timișoreancă, pentru Click!

Milionarul Bradford Hill, la Palatul Parlamentului foto: arhivă personală
Milionarul Bradford Hill, la Palatul Parlamentului foto: arhivă personală

Unde l-a plimbat Iasmina pe milionar prin București? 

Milionarul american nu a stat decât patru zile la București, dar a avut timp să viziteze o serie de locuri emblematice din Capitală României. 

„Am fost cu Brad la casa lui Ceaușescu din Primăverii. El a vrut s-o vadă și a fost foarte impresionat. Apoi am fost și la Palatul Parlamentului pe care l-a mai văzut el odată când eram la începutul relației noastre. Acum l-au văzut și copiii, că s-au mărit. 

Iasmina și Bradford Hill, la casa lui Ceaușescu din Primăverii foto: arhivă personală
Iasmina și Bradford Hill, la casa lui Ceaușescu din Primăverii foto: arhivă personală

A trebuit să mergem să mâncăm mâncare românească la Caru cu bere că e preferatul lui, am fost în Centrul Vechi într-o zi. Și am fost și în Herăstrău, îi place lui să se plimbe pe acolo. A stat însă doar patru zile, n-am avut timp prea mult”, a mai declarat Iasmina Hill, pentru Click!

Între românca Iasmina Milutinovici și americanul Bradford Aaron Hill este o diferență de vârstă de 35 de ani. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2018. Se înțeleg de minune în ciuda diferenței de vârstă și au împreună doi băieți, Michael ( în vârstă de 7 ani) și pe David (de 4 ani). 

Ei duc în prezent o viață în lux în America, Manhattan. Povestea de dragoste dintre timişoreanca Iasmina Milutinovici şi milionarul american Bradford Aaron Hill, care are în proprietate Statuia Libertăţii, a debutat în 2014. Frumoasa originară din Timișoara a făcut atunci un stagiu de practică chiar la compania americanului și l-a vrăjit pe loc. Cei doi s-au căsătorit, în vara lui 2018, la Rainbow Room, din celebrul zgârie-nori 30 Rockefeller Plaza, din New York.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață Horoscop
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
bula brad pitt jpg
Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume alcool, după 7 ani Vedete internaționale
Banner Biu Marquetti
#Exclusiv Click!
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română Vedete românești
image png
Statuia care a stârnit controverse în Bușteni. „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net