Povestea brățărilor Mihaelei Rădulescu. De ce le poartă pe mâna stângă. „Orice asemănare cu viața mea e pur…”

Pentru Mihaela Rădulescu, brățările nu sunt simple accesorii. Vedeta le-a transformat într-un adevărat jurnal al vieții sale, în care fiecare piesă este legată de o persoană, un loc, o amintire sau un moment important. Obiceiul are o poveste care începe în urmă cu mai bine de două decenii și continuă și astăzi.

La prima vedere, colecția de brățări purtată de Mihaela Rădulescu poate părea doar o alegere de stil. În spatele lor se află însă o semnificație personală pe care vedeta a explicat-o în urmă cu mai mulți ani.

Bijuteriile sunt purtate pe mâna stângă și au devenit, în timp, un element recognoscibil al imaginii sale. Mai important este însă faptul că fiecare dintre ele este asociată cu o amintire.

De ce poartă Mihaela Rădulescu atât de multe brățări

Mihaela Rădulescu a povestit că ideea de a purta mai multe brățări a pornit de la o imagine artistică. Inspirația a venit de la un tablou semnat de Henri Matisse, în care apare o femeie cu mâna împodobită cu numeroase bijuterii.

„Acum vreo 10 ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-și sprijină capul pe mâna plină de brățări, destul de nefirești pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea”, a declarat ea cu mult timp în urmă.

Tabloul nu a fost însă doar punctul de plecare pentru o preferință vestimentară. Vedeta a ales să dea un sens personal fiecărei bijuterii pe care o adaugă colecției.

„Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste”, a mai adăugat ea.

Astfel, brățările au ajuns să reprezinte mai mult decât un element decorativ.

Fiecare brățară este legată de o amintire

Pentru Mihaela Rădulescu, valoarea unei brățări nu este dată neapărat de materialul din care este realizată sau de valoarea sa financiară.

Vedeta a explicat că bijuteriile sunt asociate cu persoane importante, evenimente, zile speciale sau locuri care au o încărcătură emoțională.

„Fiecare brățară de pe mâna stângă are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu”, a declarat vedeta în urmă cu mai mult timp.

În acest fel, accesoriile au devenit un fel de arhivă personală pe care o poartă cu ea zi de zi.

Brățările, un jurnal pe care îl poartă zilnic

Obiceiul are și o componentă profund personală. Mihaela Rădulescu nu privește aceste bijuterii ca pe o colecție fixă, ci ca pe ceva care se poate schimba odată cu viața sa.

„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur… conștientă.”

Declarația explică și de ce brățările au devenit un element atât de important al stilului său. Ele nu sunt purtate pur și simplu pentru a completa o ținută, ci pentru a păstra aproape anumite povești.

Mihaela Rădulescu spune că unele brățări dispar, dar poveștile rămân

Colecția nu este una permanentă. Vedeta a mărturisit că uneori își schimbă brățările, alteori le pierde sau chiar le dăruiește.

„Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a explicat fosta prezentatoare TV.

Este, de altfel, partea cea mai interesantă a acestei pasiuni: chiar dacă obiectul fizic se pierde, semnificația pe care i-a dat-o rămâne.

O pasiune inspirată de artă

Povestea brățărilor Mihaelei Rădulescu demonstrează felul în care un detaliu dintr-o operă de artă poate deveni o parte importantă din stilul personal.

Tabloul lui Henri Matisse a reprezentat punctul de pornire, însă vedeta a transformat inspirația artistică într-un sistem propriu de simboluri și amintiri.

În loc să aleagă bijuteriile exclusiv în funcție de tendințele modei, ea le-a asociat cu propria experiență de viață.

Bijuteriile care păstrează amintiri importante

De-a lungul anilor, viața Mihaelei Rădulescu a trecut prin numeroase etape, iar unele dintre acestea au avut o puternică încărcătură emoțională.

În 2026, vedeta a traversat o perioadă dificilă după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, și a mamei sale, evenimente petrecute la câteva luni distanță.

În acest context, ideea că brățările reprezintă oameni, locuri și momente speciale capătă o semnificație și mai puternică. Pentru ea, accesoriile sunt legate de memoria unor perioade și persoane importante din viața sa.

De ce poartă brățările pe mâna stângă

Unul dintre detaliile care atrag atenția este faptul că Mihaela Rădulescu vorbește în mod special despre brățările de pe mâna stângă.

Nu este vorba, potrivit declarațiilor sale, despre o simplă alegere de styling. Mâna stângă a devenit spațiul în care sunt adunate aceste simboluri personale.

Fiecare bijuterie contribuie la povestea pe care vedeta spune că și-a construit-o în timp, iar ansamblul este mai important decât fiecare piesă privită separat.

Un accesoriu devenit parte din identitatea sa

În cazul Mihaelei Rădulescu, brățările au depășit demult zona modei. Ele au devenit o parte distinctivă a imaginii sale publice și, în același timp, o modalitate de a păstra aproape amintiri personale.

Povestea lor arată că un accesoriu poate avea o valoare care nu poate fi măsurată în bani. O brățară poate aminti de un om, de o călătorie, de o zi importantă sau de o etapă din viață.

Pentru Mihaela Rădulescu, colecția de pe mâna stângă funcționează astfel ca un jurnal discret: fiecare piesă are propria poveste, iar împreună formează o parte din povestea vieții sale.