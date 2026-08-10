 Animal X la Untold 2026. Cu ce se ocupă acum Șopârlă și Vierme
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Animal X la Untold 2026. Cu ce se ocupă acum Șopârlă și Vierme

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Animal X a revenit pe scenă la UNTOLD 2026, după mai bine de un deceniu de pauză, într-un moment care a readus în atenția publicului una dintre cele mai cunoscute trupe românești de la începutul anilor 2000. Șerban Copoț, Alexandru Salaman și Laurențiu Penca au făcut parte din formula care a consacrat formația, însă, după retragerea din muzică, drumurile lor au fost foarte diferite.

Animal X la Untold 2026.
Animal X la Untold 2026.

Reuniunea Animal X a fost anunțată în luna iulie și a avut loc la UNTOLD ONE, ediția din 2026 a festivalului organizat la Cluj-Napoca între 6 și 9 august. Trupa a urcat pe scena principală în noaptea de 9 spre 10 august, într-un moment dedicat nostalgiei pentru muzica românească a anilor 2000.

Revenirea nu reprezintă, cel puțin potrivit declarațiilor lui Șerban Copoț, o relansare permanentă a formației, ci un concert-eveniment. Copoț a explicat că invitația UNTOLD a fost elementul care i-a determinat pe foștii colegi să se reunească după ani de pauză.

Alexandru Salaman (Șopârla) are 44 de ani și locuiește în Spania

Alexandru Salaman, cunoscut de public sub numele de Șopârlă, a fost unul dintre cei trei membri ai formulei originale Animal X, alături de Șerban Copoț, alias Hienă, și Laurențiu Penca, cunoscut drept Vierme.

Potrivit informațiilor publicate recent de Digi FM, Alexandru Salaman are 44 de ani, s-a născut la Constanța și s-a stabilit în Spania după ce a părăsit formația. El locuiește în Tenerife de mai bine de un deceniu și a rămas departe de industria muzicală din România.

Salaman a renunțat la muzică după perioada Animal X și s-a mutat în Tenerife. Surse mai vechi din presa română confirmă stabilirea sa în Spania și faptul că a ieșit treptat din viața publică.

Reuniunea de la UNTOLD a avut, astfel, o semnificație aparte și pentru el. Șerban Copoț a declarat înaintea concertului că nu se mai întâlnise față în față cu Șopârlă de aproximativ 14 ani, iar revederea urma să aibă loc la repetițiile finale.

Laurențiu Penca (Vierme) este antreprenor

Laurențiu Penca, cunoscut în perioada de glorie a formației sub numele de Vierme, a ales după retragerea din muzică un drum profesional complet diferit.

El este implicat în antreprenoriat și conduce afaceri din domeniul construcțiilor, amenajărilor interioare și confecțiilor metalice. Informația nu este una apărută recent din speculații, ci a fost explicată chiar de fostul membru Animal X în interviuri acordate presei.

Într-un interviu mai vechi, Penca explica astfel schimbarea de carieră:

În momentul de față am două companii, un brand în domeniul amenajărilor interioare, construcții, proiectare, design interior, iar a doua companie lucrează în zona de confecții metalice.”

El a precizat și că intrarea în aceste domenii nu a pornit neapărat de la o pasiune pentru construcții sau design, ci de la identificarea unei oportunități de business:

Nu am avut neapărat o pasiune pentru lucrurile acestea, ci doar am speculat o oportunitate, am văzut că este loc în piață și am pornit o afacere.”

Activitatea sa antreprenorială a început, de altfel, încă din perioada în care Animal X se afla în plină ascensiune. De-a lungul timpului, Penca a fost implicat în mai multe proiecte, înainte de a se concentra asupra domeniului construcțiilor și amenajărilor.

Una dintre companiile asociate cu activitatea sa este CorpConstruct, pentru care Penca a fost prezentat în presa de profil drept fondator și manager.

Deși a lăsat în urmă cariera muzicală, Vierme nu a ascuns faptul că îi lipsește atmosfera concertelor și, mai ales, reacția publicului.

Senzația de scenă, dar mai ales energia care se transmitea de către public a fost ceva aparte și este greu de descris, trebuie să o simți”, spunea el într-o declarație citată de Digi FM.

Trupa Animal X s-a reunit la UNTOLD 2026

@ursuhaz #animalx #untold @Animal X Official #2026 ♬ original sound - URSUHAZ

Animal X a fost înființată la Constanța în 1999, iar formula care a devenit emblematică pentru începutul anilor 2000 i-a avut în centru pe Șerban Copoț – Hienă, Alexandru Salaman – Șopârlă și Laurențiu Penca – Vierme.

Trupa a devenit rapid una dintre formațiile reprezentative pentru muzica pop-dance românească de la începutul noului mileniu. Printre piesele asociate cu perioada de succes se numără „N-am crezut”, „Pentru ea”, „Iubirea mea”, „Fără tine”, „Să pot ierta”, „Mai mult ca oricând” și „Nisip purtat de vânt”.

Ulterior, componența live a formației s-a extins, iar alături de cei trei membri fondatori au apărut Lazăr Cercel, George Belu și Alexandru Ivănuș.

Animal X a intrat într-o perioadă de pauză, iar revenirea de la UNTOLD 2026 a fost anunțată ca un moment special, nu ca începutul unei noi etape permanente în industria muzicală.

Șerban Copoț a confirmat încă dinaintea festivalului că formația va urca pe scenă pentru un show scurt:

O să ne reunim pentru un scurt moment la Untold. Animal X o să se urce pe scenă. Repetăm de ceva vreme pentru acest moment, o să iasă super tare.”

Concertul a avut loc pe Main Stage, în noaptea de duminică, 9 august, spre luni, 10 august, în cadrul UNTOLD ONE. Digi FM a relatat că momentul a fost programat la 00:20 și a avut o durată de aproximativ 20 de minute.

Un aspect interesant al revenirii a fost implicarea fanilor în alegerea pieselor. Potrivit informațiilor publicate înaintea festivalului, publicul a fost invitat să voteze melodiile pe care voia să le audă în timpul scurtului recital.

Pentru fanii Animal X, apariția de la UNTOLD 2026 a fost una dintre cele mai importante reveniri ale unei formații românești asociate cu muzica anilor 2000. Totuși, este important ca evenimentul să nu fie prezentat drept o relansare permanentă.

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