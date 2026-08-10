 O creatoare de modă celebră a murit în condiții misterioase pe un iaht. Ce au scos la iveală anchetatorii
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O creatoare de modă celebră a murit în condiții misterioase pe un iaht. Ce au scos la iveală anchetatorii

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La un an de la moartea misterioasă a creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra la bordul unui iaht în Hamptons, noi documente medicale readuc cazul în atenția publică. Familia tinerei a deschis un proces civil de 50 de milioane de dolari împotriva proprietarului ambarcațiunii. 

O creatoare de modă celebră, moartă pe un iaht/ sursa captură tiktok
O creatoare de modă celebră, moartă pe un iaht/ sursa captură tiktok

Moartea tragică a Marthei Nolan-O’Slatarra, o cunoscută antreprenoare și creatoare de modă de origine irlandeză stabilită la New York, continuă să ridice semne de întrebare uriașe.

Găsită inconștientă la bordul iahtului „Ripple” în Montauk Yacht Club în noaptea de 5 august 2025, tânăra de 33 de ani a fost declarată decedată în ciuda manevrelor de resuscitare.

Deși autoritățile nu au identificat inițial urme de violență, raportul medical obținut în august 2026 și concluziile unor experți privați indică posibilitatea unei agresiuni fizice.

Detalii tulburătoare din raportul paramedicilor: urme de sânge pe corp și podea

Noile informații din dosar arată că, în momentul în care primul echipaj de prim ajutor a ajuns la bordul navei, trupul creatoarei de modă era deja rece.

Paramedicii au identificat urme de sânge uscat pe gură, piept și în zona din spatele capului, precum și pete de sânge pe podea, fără a găsi o sursă evidentă a unei traumatisme vizibile.

În încăpere se afla un bărbat neidentificat care a susținut că dormea în același pat cu tânăra și că a sunat la numărul de urgență 911 când a observat că aceasta nu mai reacționează.

Proprietarul iahtului, Christopher Durnan, văzut anterior alergând pe ponton în căutare de ajutor, nu a fost pus sub acuzare penală, însă este principala țintă a procesului intentat de familie potrivit presei. 

„Treaba asta miroase urât. Doar prin prisma acestui raport, este un caz problematic. Trebuie să se fi întâmplat ceva care să provoace sângerarea din gură. Cred că ea era decedată cu mult înainte ca echipajele să ajungă acolo. Nu văd cum ar putea fi vorba de o supradoză, o supradoză nu îți provoacă sângerări în gură, ci spumă. Trebuie să fi existat un fel de agresiune.” A declarat investigatorul privat Patrick  Zirpoli. 

Proces civil de 50 de milioane de dolari și teste toxicologice independente

O examinare independentă comandată de familie a infirmat ipoteza unei supradoze fatale, identificând în organismul tinerii doar cantități infime de cocaină, insuficiente pentru a provoca decesul.

În consecință, mama fetei, Elma Nolan, a acționat în instanță proprietarul iahtului pentru neglijență gravă și moarte abuzivă.

Procesul civil deschis în New York solicită despăgubiri materiale de 50 de milioane de dolari, în timp ce Poliția din Suffolk County continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții.

Cine a fost Martha Nolan-O’Slatarra

Născută în Carlow, Irlanda, într-o familie de fermieri, Martha a urmat studii de comerț și un masterat în marketing digital la Dublin. În anul 2015 s-a mutat în Statele Unite, unde și-a clădit o carieră de succes în lumea afacerilor și a modei.

Împreună cu partenerul ei de afaceri, Dylan Grace, fondase brandul de resortwear East x East, deschizând un magazin de tip pop-up în Hamptons cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie. Tânăra ocupa totodată funcția de director de operațiuni la compania de investiții K4 Capital Management și locuia în Manhattan.

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