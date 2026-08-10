 Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american
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Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american

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Baschetul nord-american pierde una dintre figurile care au contribuit decisiv la evoluția jocului modern. Don Nelson a murit duminică, la vârsta de 86 de ani, după o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de trei decenii pe banca tehnică a echipelor din NBA.

Don Nelson a murit duminică, la vârsta de 86 de ani
Don Nelson a murit duminică, la vârsta de 86 de ani

Nelson a fost unul dintre antrenorii care au schimbat modul în care era privit jocul ofensiv, promovând ritmul rapid, tranzițiile și soluțiile tactice neconvenționale. În cei 31 de ani petrecuți ca antrenor principal în NBA, a obținut 1.335 de victorii în sezonul regulat, a ajuns de 18 ori în playoff și a fost desemnat de trei ori Antrenorul Anului.

Familia fostului tehnician a transmis că acesta a murit liniștit, înconjurat de cei dragi.

Duminică dimineața, iubitul nostru soț, tată, bunic și străbunic, Don Nelson, a trecut în pace la Domnul, înconjurat de familia sa plină de iubire. Pe parcursul ultimei sale săptămâni, prietenii și familia l-au înconjurat cu dragoste, împărtășind binecuvântarea prieteniei sale și depănând amintiri prețioase”, a anunțat duminică familia sa.

1.335 de victorii și un loc în istoria NBA

Când Don Nelson s-a retras din activitatea de antrenor, cele 1.335 de victorii în sezonul regulat îl plasau pe primul loc în clasamentul all-time al tehnicienilor din NBA.

Recordul a rezistat până în martie 2022, când Gregg Popovich, fostul antrenor al lui San Antonio Spurs, a trecut de performanța lui Nelson.

Chiar și după depășirea recordului, Nelson a rămas una dintre figurile de referință ale ligii. El ocupă locul al doilea în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe victorii și se află printre tehnicienii care au reușit să obțină cel puțin 250 de victorii cu trei echipe diferite: Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks și Golden State Warriors.

În cele 31 de sezoane ca antrenor, Nelson a calificat echipele în playoff de 18 ori și a primit de trei ori premiul pentru Antrenorul Anului în NBA.

A ajuns în patru finale de campionat, dintre care trei cu Milwaukee Bucks și una cu Dallas Mavericks, însă nu a reușit să cucerească titlul NBA ca antrenor.

Antrenorul care a mizat pe viteză și pe idei neconvenționale

Don Nelson nu a fost definit doar de numărul victoriilor, ci și de modul în care a influențat stilul de joc al echipelor pe care le-a pregătit.

Tehnicianul a preferat un baschet ofensiv, cu un ritm ridicat, tranziții rapide și atacuri construite pentru a pune permanent presiune pe apărarea adversă.

O parte dintre aceste principii au fost influențate de perioada în care Nelson a fost jucător la Boston Celtics, echipă pregătită de legendarul Red Auerbach.

De-a lungul carierei, Nelson a devenit cunoscut pentru disponibilitatea de a experimenta și pentru capacitatea de a adapta sistemele de joc la calitățile jucătorilor pe care îi avea la dispoziție.

Multe dintre ideile sale tactice aveau să fie regăsite, ani mai târziu, în transformările care au definit baschetul modern.

Don Nelson a fost campion NBA de cinci ori ca jucător

Înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți antrenori ai ligii, Don Nelson a avut o carieră importantă și ca baschetbalist.

A evoluat timp de 14 sezoane în NBA, iar cea mai mare parte a perioadei sale de jucător a fost petrecută la Boston Celtics, pentru care a evoluat timp de 11 ani.

Nelson a făcut parte din cinci echipe ale celor de la Celtics care au câștigat titlul NBA. Aceste campionate au fost obținute sub conducerea a patru antrenori diferiți.

După retragerea din activitatea de jucător, Nelson a rămas în NBA și a început să lucreze ca antrenor secund la Milwaukee Bucks.

Milwaukee Bucks, primul mare capitol din cariera sa de antrenor

În 1976, după plecarea lui Larry Costello, Don Nelson a devenit antrenor principal al celor de la Milwaukee Bucks.

A rămas la conducerea echipei timp de 11 sezoane, perioadă în care a construit una dintre cele mai solide formații ale ligii și a obținut șapte titluri consecutive de divizie.

Anii petrecuți la Milwaukee au reprezentat fundamentul carierei sale de antrenor principal și au demonstrat că Nelson putea transforma o echipă într-o formație competitivă pe termen lung.

Tot la Milwaukee avea să ajungă de trei ori în finala NBA, fără să cucerească însă trofeul.

Două perioade la Golden State Warriors și experiența de la Dallas Mavericks

Cariera lui Don Nelson a continuat la mai multe organizații importante din NBA.

Antrenorul a avut două mandate la Golden State Warriors, perioade care, cumulat, au însumat 11 sezoane.

Între cele două experiențe la Golden State, Nelson a avut o scurtă aventură la New York Knicks. Mandatul său s-a încheiat în sezonul 1995-1996, când a fost demis după mai puțin de un sezon.

Ulterior, tehnicianul a preluat Dallas Mavericks, echipă pe care a pregătit-o timp de opt sezoane.

Perioada de la Dallas a reprezentat un alt capitol important al carierei sale, Nelson fiind unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea organizației într-o perioadă de transformare.

Don Nelson, membru al Basketball Hall of Fame

Recunoașterea pentru contribuția sa la baschet a venit și după încheierea carierei de antrenor.

În 2012, Don Nelson a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, una dintre cele mai importante distincții pe care le poate primi o personalitate din lumea baschetului.

Mai târziu, în 2025, Nelson a primit și Chuck Daly Lifetime Achievement Award, premiu acordat de National Basketball Coaches Association pentru întreaga sa carieră.

Distincția a reprezentat o nouă confirmare a impactului pe care l-a avut asupra baschetului american, atât prin rezultatele sale, cât și prin ideile tactice pe care le-a promovat.

O carieră care a depășit cifrele din statistici

Don Nelson lasă în urmă o moștenire care nu poate fi rezumată doar prin cele 1.335 de victorii, cele trei premii de Antrenorul Anului sau cele 18 calificări în playoff.

A fost campion NBA de cinci ori ca jucător, a pregătit unele dintre cele mai importante echipe ale ligii și a devenit unul dintre tehnicienii care au contribuit la schimbarea modului în care era conceput baschetul ofensiv.

Chiar dacă nu a câștigat titlul NBA de pe banca tehnică, influența sa asupra jocului a rămas puternică.

Don Nelson a murit la 86 de ani, dar ideile sale despre baschet, ritm și flexibilitate tactică fac parte în continuare din istoria NBA.

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