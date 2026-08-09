România, AUR la Paris: Preda, campion european la sărituri de la mare înălțime

Cătălin Preda (35 de ani) a cucerit medalia de aur la Campionatul European de natație din Franța, Paris, românul deținând supremația, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, probă la care a evoluat și Constantin Popovici (37 de ani), clasat pe locul șapte.

Specialist în proba de sărituri de la 27 de metri, medaliat chiar la Mondiale cu argint, în 2023 și bronz, în 2024, conaționalul nostru a ales o săritură cu un grad de dificultate ridicat, în manșa a patru, urcând pe prima poziție a clasamentului și adjudecându-și medalia de aur, precum și titlul de campion european. „Sunt încântat să obţin această medalie! Am venit aici decis să dau totul şi e o încununare fantastică să simt medalia de aur în sfârşit în jurul gâtului meu. Simt că toată munca pe care am depus-o de-a lungul carierei a fost răsplătită aici, la Paris”, au fost cuvintele „la cald” ale campionului european român.

Cea mai așteptată evoluție rămâne cea a lui David Popovici (21 de ani), favorit la probele de 100 și 200 de metri liber, acolo unde înotătorul român este și campion european, dar și mondial, urmând să intre în competiție de pe 11 august.

Lotul complet al României

1. Popovici David (21 ani) - CS Dinamo București (antrenor Adrian Rădulescu), 100 de metri liber si 200 de metri liber;

2. Dinu Patrick (21 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri liber, 100 de metri și 50 de metri bras;

3. Popescu Denis (23 ani) - CS Dinamo București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 50 de metri fluture și 100 de metri fluture;

4. Mihalache Vlad (20 ani) - CSA Steaua București (Mircea Purcaru), 50 de metri fluture, 100 de metri fluture;

5. Proca Theodor (18 ani) - CSM Pitești (Viorel Ciobanu), 800 de metri liber și 1500 de metri liber;

6. Badea Robert (18 ani) - CSA Steaua București (Iulia Becheru), 200 de metri fluture, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;

7. Coman Darius (19 ani) - CSM Corona Brașov (Gabriel Cojocaru), 100 de metri bras, 200 de metri bras, 200 de metri mixt;

8. State Matei (18 ani) - CSA Steaua București (Bogdan Văleanu), 200 de metri spate, 200 bras, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;

9. Andrieș Eric (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 200 de metri liber și 400 de metri liber;

10. Constantinescu Alexandru (20 ani) - CS Olimpia București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate;

11. Iordache Tudor (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate.