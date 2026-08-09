 Lecție de fotbal: Dinamo „a măturat” cu FC Voluntari: 4-0 pentru alb-roșii
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Lecție de fotbal: Dinamo „a măturat” cu FC Voluntari: 4-0 pentru alb-roșii

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Dinamo se ține tare, la începutul acestui sezon, dominând Superliga României: cel mai recent, alb-roșii au consemnat o victorie fără drept de apel, 4-0, în fața celor de la FC Voluntari, sâmbătă, într-un meci considerat pe teren propriu și disputat pe Arcul de Triumf. „Câinii” ajung, astfel, la un bilanț de două victorii, un egal și o înfrângere, urcând pe locul doi în clasament, în vreme ce ilfovenii au două eșecuri la rând, anterior reușind să câștige un meci și obținând o remiză, „zbătându-se” în a doua jumătate a clasamentului.

Daniel Armstrong (roșu) a deschis scorul pentru alb-roșii (FOTO: Sportpictures)
Daniel Armstrong (roșu) a deschis scorul pentru alb-roșii (FOTO: Sportpictures)

Gruparea originară de pe „Ștefan cel Mare” a dominat startul partidei, încercându-și norocul la poarta ilfovenilor, rând pe rând, prin Alexandru Pop (26 de ani), Alexandru Musi (22 de ani) și spaniolul Alberto Soro (27 de ani). În cele din urmă, singurul gol al primei părți de joc i-a purtat semnătura scoțianului Daniel Armstrong (28 de ani), care a transformat un penalty, în minutul 40, obținut de Dinamo, după un fault asupra lui Musi. În repriza a doua, ilfovenii au avut golul lor, în minutul 69, anulat pe motiv de offisde. După aceea, Dinamo „n-a mai iertat-o” pe Voluntari și a înscris „la foc automat”, grație lui Musi ('73), jucătorul care reprezintă selecționata africană din Eritreea, Oliver Hintsa (25 de ai, '90+6) și Adrian Mazilu (20 de ani, '90+11). Dinamo a tras și o sperietură zdravănă, după ce, spaniolul Martín Pascual (27 de ani) a rămas nemișcat pe teren, după un contact cu Florian Haită (25 de ani). „Da, erau băieții lângă el, au făcut niște semne de disperare, m-am speriat foarte tare când am văzut, dar bine că totul e sub control, totul e bine”, a spus coechipierul dinamovist Cătălin Cîrjan (23 de ani), despre momentul de panică.

A marcat, după o pauză de 1.085 de zile

Golul care „a închis tabela” a fost unul deosebit pentru Mazilu, fotbalistul fiind la prima sa reușită în tricoul alb-roșilor, până acum evoluând în 16 meciuri. „Cam trei ani am așteptat după acest gol. Când se verifica la VAR, mă rugam să-l valideze. E bine pentru moralul meu! Mi-au lipsit încrederea înainte, minutele jucate”, a povestit atacantul lui Dinamo, care nu mai înscrisese de 1.085 de zile.
„E minunat. E important să fii o echipă completă, o echipă adevărată, în toate momentele jocului. Toți jucătorii din lot sunt importanți, nu doar cei din primul 11 sau care marchează. Chestia e că avem nevoie ca tot lotul să creadă în felul în care vrem să jucăm, iar toți băieții cred în acest lucru, așa că asta e ceea ce contează. Suntem la începutul unui proces. Pare că e ușor, pentru că am câștigat, dar nu e așa. Durează multă vreme. Jucătorii cresc, dar suntem departe de ce trebuie să fim pe viitor. Azi am jucat împotriva unei echipe care ne-a pus în dificultate”, a fost perspectiva antrenorului lui Dinamo, portughezul Nuno Campos (51 de ani), care se pregătește de un meci tare, în următoarea etapă, când va înfrunta Rapid, în deplasare: „Vom studia Rapid ca pe celelalte adversare, trebuie să le știm calitățile și slăbiciunile. Va fi un meci greu”. De cealaltă parte, Voluntari va primi vizita lui Petrolul Ploiești.

S-au căznit la penalty

De cealaltă parte, antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu (51 de ani), a plasat responsabilitatea rezultatului spre arbitraj. „Trebuie să privim înainte, lupta noastră este foarte grea, trebuie să câștigăm următorul meci, jucăm acasă. Am stat foarte bine defensiv, până când a intervenit VAR-ul. Mi-aș fi dorit mai mult pe faza ofensivă. Pot spune că putem crește de la meci la meci, prindem deja ritmul de joc. Dinamo e o echipă bună, care nu te iartă când are spații. Toate golurile lor au venit din niște faze la care noi reclamam niște faulturi. Acestea s-au decis cumva în favoarea echipei Dinamo”, a fost de părerere ocupantul băncii tehnice a lui Voluntari, în condițiile în care echipa venea după o altă înfrângere categorică, 0-5, cu CFR Cluj.
Primul gol al meciului a fost unul intens dezbătut, ilfovenii contestând imediat decizia loviturii de la 11 metri. Printre nemulțumiți s-a numărat și Bogdan Bălănescu, președintele lui FC Voluntari, care a ocupat în trecut aceeași funcție la Dinamo, acesta coborând din lojă în zona vestiarelor arbitrilor și cerându-le socoteală pentru hotărârea luată. De altfel, mai mulți oameni din staff-ul ilfovenilor au fost de părere că echipa lui a fost dezavantajată, fără a se abține de la a manifesta nedreptatea din ochii lor.

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