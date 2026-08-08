Povestea lui Jorge Messi: cum l-a făcut pe argentinian fotbalistul de azi

Vestea că Jorge Messi, tatăl și agentul legendarului fotbalist Lionel Messi (39 de ani), a încetat din viață, la 69 de ani, „a zguduit” întreaga lume a fotbalului, de numele său legându-se îndeaproape evoluția extraordinară a marelui jucător argentinian. Anunțul trist a fost făcut, sâmbătă - Jorge Messi a murit într-o clinică din orașul Rosario, Argentina, suferind de o boală îndelungată, care i s-a dovedit a fi fatală.

De numele lui Jorge Messi se leagă întreaga carieră a campionului mondial din 2022, fiindu-i sprijin încă de la primii pași în fotbal și de-a lungul culmilor carierei sale. „Tatăl meu a fost mereu lângă mine. Am trecut prin multe lucruri rele. Uneori, mă încuiam în camera mea să plâng singur sau el făcea la fel, fără să văd. Ne prefăceam că amândoi suntem bine, dar nu eram”, povestea sud-americanul într-unul dintre interviurile sale, cu mult înainte de deces.

Și-ar fi dorit să joace fotbal la nivel înalt și și-a îndeplinit visul prin fiul său

Printre numeroasele momente-cheie în care a intervenit, de-a lungul anilor, Jorge Messi a fost cel care a luptat pentru ca fiul său să primească tratamentul necesar pentru a-și depăși problemele de creștere, pe când era un tânăr jucător la Newell's Old Boys, ca mai târziu să-l însoțească la Barcelona, ghidându-l spre o carieră în fotbalul mare din Europa. Pe atunci, a avut un rol important în semnarea contractului cu formația de pe Camp Nou, pe când Leo Messi avea doar 13 ani, negociind nu doar transferul, ci și asigurarea tratamentului medical necesar, un salariu anual, locuință și locuri de muncă pentru familia sa. Per total, Jorge Messi a fost „omul din umbră”, ghidându-l de câte ori a avut nevoie - la rândul său, Jorge Messi a visat la un parcurs în fotbal, însă visul lui a fost „curmat” prematur, când a fost înrolat în armată, ulterior dedicându-și viața familiei și carierei lui Leo Messi.