 Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională
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Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională

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Darius Olaru (28 de ani) a început cum nu se putea mai bine aventura în prima ligă belgiană, înscriind chiar de la debut în campionat, sâmbătă, în meciul câștigat de echipa lui, Royale Union Saint-Gilloise, în fața celor de la Westerlo, 5-1.   

Darius Olaru, debut perfect în campionatul belgian (FOTO: Sportpictures)
Darius Olaru, debut perfect în campionatul belgian (FOTO: Sportpictures)

Intrat pe parcursul jocului, jucătorul român a făcut diferența pe tabelă, în minutul 58, stabilind scorul final și impresionând prin debutul său. „Primul gol al lui Olaru în Belgia. Foarte eficienți, câștigătorii Supercupei au văzut, după Mofokeng, un al doilea jucător transferat în această vară cum își trece în cont primul gol în campionatul belgian. După o centrare a lui Louis Patris, mingea a ajuns la Olaru, care a încercat o execuție din voleu, din prima, de la marginea careului. Jungdal a fost învins pentru a cincea oară în această seară (1-5, minutul 84). Acesta avea să fie și ultimul gol al meciului. Mai ales în această a doua repriză, Union a arătat convingător, după o primă parte mai puțin spectaculoasă. Cu o evoluție solidă, Union câștigă primul meci al sezonului și urcă pe primul loc în campionat datorită golaverajului”, a notat presa belgiană. 

Are contract până în 2030 și se luptă în Liga Campionilor

Debutul oficial al internaționalului român la Royale Union SG s-a petrecut în Supercupa Belgiei, cu Club Brugge, scor 1-1 (5-4 la loviturile de departajare), meci în care mijlocașul central a jucat 71 de minute. După ce și-a trecut în palmares primul trofeu cu noua sa echipă de fotbal, a fost titular și în meciul cu norvegienii de la FK Bodø/Glimt de pe teren propriu, din turul trei de Liga Campionilor, 3-3. Returul va di în deplasare, pe 11 august, de la ora 19.00. Estimat la o valoare de 4,5 milioane de euro de către Transfermarkt, Olaru a făcut pasul către prima ligă belgiană, în această vară, contra sumei de 3 milioane de euro achitată către FCSB, asigurându-și o înțelegere valabilă până în 2030. 

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