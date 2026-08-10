Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi”

Nimeni nu bănuit că Alina Pușcău trecea prin cea mai grea luptă a vieții chiar în timp ce filma pentru „Poftiți pe la noi-Poftiți la întrecere”, îi vara anului trecut. Se pare că simptomele cancerului își făcuseră deja apariția, pentru că Alina se topea pe picioare la propriu, era mai slabă ca niciodată și trasă la față. Emisiunea poate fi urmărită chiar în această seară, la Antena 1, de la ora 20.30.

Alături de Raluca Bădulescu, Serghei Mizil și Florin Stamin, Alina Pușcău (44 de ani) a acceptat provocările deloc ușoare ale lui Nea Mărin, la emisiunea „Poftiți pe la noi-Poftiți la întrecere”.

„Nu am văzut nicio emisiune cu Nea Mărin, nu știu în ce mă bag, dar mă bag”, spunea Pușcău, la începutul filmărilor, care au avut loc în vara anului trecut.

La acel moment, modelul nu aflase încă că era grav bolnavă. Vestea tragică că suferea de cancer la sân cu metastaze avea să vină ca un trăsnet în decembrie anul trecut, chiar de Crăciun, când prietena ei Tal Berkovich și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a trimis-o direct la doctor.

Pușcău, slabă și trasă la față la filmările pentru Nea Mărin

În imaginile care promovează show-ul ce vor fi difuzate chiar începând din seara aceasta, la Antena 1, de la ora 20.30, Alina Pușcău afișează o siluetă filiformă, practic manechinul se topea încă de atunci pe picioare, și era și trasă la față.

Fotomodelul a ales însă să meargă mai departe cu zâmbetul pe buze, fără să lase să se vadă drama prin care habar nu avea că trece. De altfel, mulți din colegii ei de la Asia Express au dezvăluit că Alina Pușcău nu se simțea bine încă de pe atunci și ar fi avut dureri, pe care însă le-a trecut cu vederea.

Pușcău, în echipa galbenă cu Serghei Mizil la „Poftiți pe la noi-Poftiți la întrecere”

Brașovul îi întâmpină pe noii concurenți “Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere” cu misiuni și situații pe care aceștia nu le-ar fi anticipat.

Pentru Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău începe o etapă în care relaxarea nu vine fără efort, iar Nea Mărin este pregătit să le dea de lucru, ori de câte ori prinde ocazia.

Dacă pentru cele patru vedete, apariția în emisiune este o premieră, așa că toată probele îi vor surprinde, veteranii emisiunii, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, aflați în echipa roșie, respectiv Rikito Watanabe și Sonny Medini, din echipa galbenă, vor fi și ei puși în dificultate de unele provocări.

„Nea Mărin este deja legendă și vreau să văd dacă pot să o fac și pe asta. Eu m-am trezit mai devreme, că știam că vine de dimineață. Sunt sigură că o să îmi dau doctoratul în boschetăreală, pentru că noroi, pentru că probe, pentru că tăvăleală în cizme de cauciuc”, a spus Raluca Bădulescu.

Proba zilei îi aduce pe toți concurenții la Grădina Zoologică din Brașov, unde aceștia se vor împărți în cele două echipe. Raluca Bădulescu și Florin Stamin se alătură echipei roșii, în timp ce Alina Pușcău și Serghei Mizil intră în echipa galbenă. Câte doi concurenți din fiecare echipă vor porni prin grădină, urmând indiciile oferite de Nea Mărin pentru a descoperi patru locații în care trebuie să ducă la bun sfârșit mai multe activități.

Odată încheiate toate misiunile, aceștia se vor întoarce la colegii lor pentru a pregăti meniurile destinate animalelor sălbatice

Cei care reușesc să se impună vor avea parte de mult râvnita relaxare, în timp ce echipa învinsă va intra, ca de fiecare dată, sub comanda lui Nea Mărin și va avea de dus la capăt noi sarcini.

Noile ediții din emisiunea „Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere” pot fi urmărite începând de astăzi, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.