Ce simptome are Maria Avram de la „Insula Iubirii” din cauza psoriazisului: „A început să fie mai grav”

Maria Avram, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă de mai mulți ani. Tânăra suferă de psoriazis, o afecțiune autoimună cronică, și a povestit cât de mult i s-a schimbat viața după ce boala a devenit mai agresivă.

Invitată la „Face to Face Podcast by Bianca Drăgan”, Maria Avram a dezvăluit că, deși inițial simptomele erau ușoare și reușea să țină boala sub control cu ajutorul cremelor, situația s-a agravat după un moment extrem de dificil din viața sa.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a explicat că psoriazisul este o boală pe care trebuie să o țină permanent sub control. Maria a povestit că merge periodic la analize și urmează un tratament medicamentos puternic.

„Este o boală autoimună de care nu te vindeci, dar într-adevăr ți se poate curăța scoama respectivă de pe piele. Poate să degenereze în altă formă, poți să faci artrită, diabet și multe alte boli autoimune. Eu fac analize din două în două săptămâni, analize de sânge. Iau medicamente foarte puternice. Tratament medicamentos și injectabil am început în urmă cu doi ani”, a povestit Maria Avram.

Vedeta a explicat și că boala a devenit mult mai agresivă după ce a trecut printr-un șoc emoțional puternic. Totul s-a întâmplat după ce a aflat că Marius, partenerul ei de la acea vreme, a înșelat-o.

Boala s-a agravat după ce a fost înșelată

Maria Avram a mărturisit că episodul de la „Insula Iubirii” a avut un impact puternic asupra sa. Dacă înainte avea doar mici leziuni care dispăreau cu ajutorul cremelor, ulterior problemele de la nivelul pielii s-au extins.

„După episodul cu primul înșelat al lui Marius cumva am căzut emoțional. Eu vedeam mereu pozitivul în orice și a fost un șoc prea mare. A reapărut, îl țineam sub control. Scoame foarte mici de la soare, dar de la creme treceau.

Când am avut episodul ăla a degenerat, a apărut în zonă mai mare pe corp și a început să fie mai grav. Și sângera în anumite momente. Mă ascundeam inclusiv de Marius și am luat decizia să merg pe altă variantă, anume injectabil și medicamentos”, a mai spus influencerița.

În urmă cu aproximativ doi ani, Maria a început un tratament mai intens, care a inclus atât medicamente, cât și injecții. Deși varianta injectabilă a avut efecte rapide asupra pielii, tânăra a decis ulterior să renunțe la ea, după ce a aflat despre posibilele efecte adverse și în contextul dorinței sale de a deveni mamă.

Maria Avram a vorbit și despre pierderea sarcinii

Fosta concurentă a explicat că tratamentul și boala au reprezentat o perioadă dificilă pentru ea. Maria a povestit și despre temerile legate de efectele medicamentelor asupra organismului și fertilității.

„Cine are psoriazis știe cât de păcătoasă este această boală. Dacă faci injectabil automat îți afectează și rinichi, ficat, pancreas, îți scade fertilitatea și multe alte lucruri. De aceea am rămas pe medicamentos pentru că nu am un copil.

Mulți doctori mi-au zis să nu merg prea mult pe varianta asta. E adevărat că la injectabil îmi trecuse datorită tratamentului, dar din nou a avut o repulsie. Eu sunt foarte emotivă.

Trăiesc emoțiile mult mai intens. Iau și multe lucruri personal. Știu că nu este ok. Nu pot să schimb asta la mine, mi-aș dori să schimb. Cred că este de la zodie.

Când am pierdut sarcina, eram gravidă în trei luni. Am știut de când am văzut că era corelat. I-am zis și lui Marius și nu a crezut. El nici acum nu înțelege boala, nu o poate înțelege multă lume decât dacă trăiește cu ea”, a mai povestit creatoarea de conținut.

Ce este psoriazisul

Psoriazisul este o afecțiune cronică a pielii, asociată cu o reacție anormală a sistemului imunitar. Boala poate provoca apariția unor zone roșii și inflamate, acoperite de scuame, iar simptomele pot varia de la o persoană la alta.

Afecțiunea evoluează, de regulă, în episoade, cu perioade în care simptomele se agravează și perioade în care acestea se diminuează. Psoriazisul nu este contagios și nu se transmite de la o persoană la alta.

Printre factorii care pot favoriza apariția sau agravarea episoadelor se numără stresul, anumite infecții, leziunile pielii, temperaturile scăzute și aerul uscat, fumatul, consumul de alcool, dar și unele medicamente.