 Final fericit în cazul dispariției fostului șef de la Investigații Criminale. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști
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Final fericit în cazul dispariției fostului șef de la Investigații Criminale. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști

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Dacian Vonu, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, a fost găsit de polițiști după două zile de căutări. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, fusese dat dispărut după ce plecase de acasă, din municipiul Deva, și nu mai revenise.

Dacian Vonu a fost găsit / Foto: arhivă
Dacian Vonu a fost găsit / Foto: arhivă

Polițiștii l-au depistat în municipiul Alba Iulia, iar verificările efectuate au arătat că, în perioada în care a fost căutat, acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni.

Dacian Vonu a fost găsit în Alba Iulia

Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale a fost localizat de polițiștii structurii pe care a condus-o în trecut, scrie Adevărul.

„Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Pe perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Înainte de a fi găsit, polițiștii stabiliseră că Dacian Vonu fusese văzut în gara din Alba Iulia. Acesta a fost reperat în jurul orei 15:15, iar ulterior a plecat cu trenul în direcția municipiului Aiud.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, astăzi, în jurul orei 15:15, persoana căutată a fost reperată în gara din municipiul Alba Iulia, ulterior plecând cu trenul în direcția municipiului Aiud”, au precizat reprezentanții Poliției.

Polițiștii îl căutau de două zile

Dacian Vonu fusese dat dispărut după ce a plecat voluntar de la domiciliul său din municipiul Deva, în data de 7 august, în jurul orei 19:00.

Dispariția a fost sesizată Poliției Municipiului Deva în dimineața zilei de 9 august, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

La momentul plecării, bărbatul purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale de culoare maro. Acesta avea asupra sa un ghiozdan negru.

Polițiștii au desfășurat verificări pentru identificarea și localizarea sa și au făcut apel către persoanele care puteau oferi informații.

„L-ați văzut? (...) Persoanele care dețin informații utile pentru identificarea sau găsirea bărbatului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, transmiteau polițiștii din Deva înainte ca bărbatul să fie găsit.

Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara

Dacian Vonu este cunoscut în rândul polițiștilor hunedoreni după ce a ocupat timp de mai mulți ani funcția de șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara.

Acesta a intrat în Poliție în anul 2005, iar doi ani mai târziu a promovat în corpul ofițerilor. Ulterior, a ajuns comisar-șef și a condus structura specializată în investigarea infracțiunilor grave, în special a celor comise cu violență.

În timpul carierei sale, Dacian Vonu a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul IPJ Hunedoara.

În anul 2019, familia fostului ofițer a trecut printr-o tragedie. Mama și sora acestuia au fost găsite fără viață într-o locuință din Deva, cele două femei murind intoxicate cu monoxid de carbon.

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