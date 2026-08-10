Un bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta

Un pasionat de adrenalină a doborât un record, realizându-și singur un tatuaj în timpul unui salt cu parașuta. Funky Matas (SUA) a sărit de la 4.572,91 metri, tatuându-și cuvântul „FLY” pe mână în timp ce se afla în cădere liberă.

Tatuajul făcut în cer

Extremistul din Miami a sărit de la o altitudine de 4,572 metri, tatuându-și cuvântul „FLY” pe mână în timpul căderii libere, pe 8 iunie, pentru a stabili recordul pentru cel mai înalt salt cu parașuta pentru o persoană care își face singură un tatuaj, potrivit publicației Wide Open Country.

„Îmi plac adrenalina, tatuajele și rebeliunea – așa că pentru mine a fost o decizie ușoară”, a spus Matas despre încercarea de a stabili recordul. „A fost un proces destul de complicat, deoarece a trebuit să contactăm mai multe companii de parașutism. Niciuna dintre ele nu a fost suficient de curajoasă să permită ca acest lucru să se întâmple”, a mai declarat Matas pentru GWR.

Matas a spus că unul dintre cele mai dificile aspecte ale cascadoriei a fost folosirea cernelii înainte ca aceasta să înghețe la temperaturi scăzute. Deoarece avea o cantitate limitată de cerneală, pasionatul de adrenalină a ales să-și tatueze un cuvânt scurt: „FLY”.

Matas a spus că, în ciuda faptului că s-a tatuat în condiții dificile, este mulțumit de cum a ieșit tatuajul.

„Având în vedere că mergeam cu aproximativ 120 de mile pe oră, cred că a ieșit destul de bine”, a explicat el. „Este cu siguranță lizibil.”

Matas speră că ultima sa cascadorie îi va inspira pe alții să-și îndeplinească visurile.

„Mesajul pe care tocmai l-am transmis prin recordul meu sau prin orice fac eu este că orice este posibil. Nu contează ce îți dorești, ci cât de mult îți dorești”, a declarat el pentru GWR.

Nu este primul record stabilit

Acesta este al doilea record legat de tatuaje al lui Funky. Anterior, el a obținut titlul pentru cel mai mare număr de semnături tatuate pe corp (la bărbați), cu un total de 273.

Spatele său este acoperit de semnături, printre care se numără și cele ale unor vedete de mare renume, precum 50 Cent, Will Smith, Bad Bunny și Jyoti Amge, cea mai scundă femeie din lume.

De când a obținut primul său titlu, Funky a atras multă atenție și recunoaște că acest lucru l-a motivat să doboare și mai multe recorduri. El a declarat:

„După ce am doborât acest record mondial, mi s-a aprins un fel de pasiune care m-a determinat să vreau să continui să dobor și mai multe recorduri mondiale. Așa că sunt sigur că voi și întreaga lume o să mă vedeți mult mai des în curând, cu niște idei nebunești!”