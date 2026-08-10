 Un cutremur cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Columbia. Cel puțin 111 persoane au decedat. UPDATE
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VideoUn cutremur cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Columbia. Cel puțin 111 persoane au decedat. UPDATE

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Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a lovit vestul Columbiei și țările învecinate, determinând evacuări pe scară largă. Cutremurul s-a produs luni în apropierea localității San Jose del Palmar din regiunea Chocó a Columbiei, la aproximativ 400 km (250 mile) vest de capitala Bogota, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS) și serviciului geologic columbian.

Un cutremur a lovit vestul Columbiei/sursă foto: social media
Un cutremur a lovit vestul Columbiei/sursă foto: social media

UPDATE

Bilanțul cutremurului devastator din Columbia a ajuns la 111 morți și zeci de clădiri prăbușite, potrivit autorităților citate de InfoBae Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile avansează. În urma cutremurului de magnitudinea de 7,4, statul columbian a decretat stare de dezastru național.

Până acum, seismul a provocat daune majore la peste 1.500 de locuințe, 61 de clădiri s-au prăbușit complet, iar infrastructura critică- inclusiv spitale, școli și aeroporturi- a suferit avarii semnificative.

Primarul orașului Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, a prezentat o informare privind situația actuală în urma cutremurului, precum și recomandări pentru locuitorii orașului.

Acesta a subliniat că toate agențiile de securitate și de intervenție în situații de urgență sunt mobilizate și acționează în mod coordonat pentru a gestiona criza, alături de Poliția Națională, Armată și diverse entități de gestionare a riscurilor.

Vestul Columbiei, afectat de cutremur

Cutremurul s-a produs luni în apropierea localității San Jose del Palmar din regiunea Chocó a Columbiei, la aproximativ 400 km (250 mile) vest de capitala Bogota, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS) și serviciului geologic columbian, potrivit Aljazeera.

USGS a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 107 km (66 mile). Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami.

„Tocmai am înregistrat un cutremur major în departamentul Chocó. Suntem îngrijorați de replici”, a declarat pe platforma X guvernatoarea departamentului Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi. „Deși epicentrul s-a aflat în apropierea localității San Jose del Palmar, există răniți și pagube semnificative la clădiri în capitala Quibdo. Efectuăm deja o evaluare a pagubelor și vom publica în scurt timp primul raport oficial”.

Autoritățile din Columbia și Ecuador au îndemnat locuitorii din zonele afectate să rămână în alertă, în timp ce echipele de urgență evaluează impactul cutremurului.

În Bogotá, capitala Columbiei, cutremurul a declanșat alarmele mașinilor și clădirilor, iar oamenii au ieșit în stradă. Primarul orașului Bogotá, Carlos Galán, a declarat pe rețelele sociale, la scurt timp după cutremur, că nu au fost semnalate victime, ci doar câteva fisuri în clădiri.

„Nu s-au semnalat daune structurale grave în Bogotá, așa că resursele noastre sunt la dispoziția țării”, a scris Galán. „Suntem solidari cu orașele afectate. Vom continua să gestionăm această situație de urgență și să oferim asistență acolo unde este nevoie”.

Venezuela, lovită de de două cutremure puternice

Venezuela a traversat una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă, după ce două cutremure extrem de puternice au lovit țara la interval de doar câteva secunde.  

La sfârșitul lunii iunie, două cutremure puternice au lovit Venezuela, provocând moartea a peste 6.000 de persoane și distrugând sute de clădiri.

Cutremurele, cu magnitudinea de 7,2 și, respectiv, 7,5, s-au numărat printre cele mai devastatoare cutremure care au lovit regiunea în ultimii ani. La doar 39 de secunde distanță, un al doilea cutremur, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, a lovit aceeași regiune, la o adâncime de 10 kilometri.

După cele două seisme principale au urmat aproximativ 20 de replici, ceea ce a amplificat panica și a îngreunat intervențiile de salvare.

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