 Seceta schimbă total fața Europei! Locurile turistice, de nerecunoscut
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Seceta schimbă total fața Europei! Locurile turistice, de nerecunoscut

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Europa se află sub asediul caniculei! Râurile secate și câmpurile odinioară verzi, transformate în pământ arid, arată efectele unei veri toride pe bătrânul continent. Lipsa ploilor a adus valuri de căldură record, temperaturi extreme și incendii de vegetație, într-una dintre cele mai fierbinți veri înregistrate vreodată.

Stonehenge arată de parcă se află într-un deșert

Peisajul din jurul monumentului preistoric Stonehenge s-a schimbat complet (Foto: Profimedia)
Peisajul din jurul monumentului preistoric Stonehenge s-a schimbat complet (Foto: Profimedia)

Seceta și valurile repetate de căldură au făcut ca urmele din iarba uscată de la Stonehenge, monumentul preistoric din comitatul Wiltshire, Anglia, să fie mult mai vizibile în acest an. Fenomenul apare în timpul verilor toride, când iarba de deasupra unor vestigii arheologice îngropate se usucă diferit și scoate la iveală contururi ascunse sub pământ.

La Stonehenge, aceste urme au ajutat arheologii să afle mai multe despre construcția monumentului.

Vegetația uscată din jurul bisericii All Saints din Blackheath (Foto: GettyImages/Shutterstock)
Vegetația uscată din jurul bisericii All Saints din Blackheath (Foto: GettyImages/Shutterstock)

De asemenea, recolta de cereale a Marii Britanii riscă să fie cea mai slabă de la începutul înregistrărilor comparabile, din 1984, după una dintre cele mai secetoase și călduroase perioade de primăvară-vară. În Anglia a fost înregistrat cel mai călduros iunie din istorie, iar iulie a fost cea mai secetoasă lună consemnată vreodată.

Seceta a afectat culturile, iar estimările indică o producție de grâu sub media ultimilor 10 ani. În Londra, vegetația uscată din jurul bisericii All Saints din Blackheath ilustrează efectele vremii extreme.

Fermierii avertizează că recolta redusă ar putea duce la pierderi de până la 450 de milioane de euro.

Lacul Brenets a secat (Foto: Profimedia/Wikipedia/org)
Lacul Brenets a secat (Foto: Profimedia/Wikipedia/org)

Lacul Brenets, aflat la granița dintre Elveția și Franța, oferă o imagine dramatică a secetei care afectează Europa. În urma lunilor cu precipitații reduse și a trei valuri de căldură consecutive, nivelul apei a scăzut cu peste 9 metri față de medie.

Lacul, de obicei plin de turiști în această perioadă, a rămas aproape pustiu, iar zeci de ambarcațiuni zac pe fundul său crăpat.

„Plajă” nouă în Budapesta

„Plaja” apărută pe malul Dunării, sub podul Margaret din Budapesta (Foto: Profimedia/Shutterstock)
„Plaja” apărută pe malul Dunării, sub podul Margaret din Budapesta (Foto: Profimedia/Shutterstock)

Seceta extremă din Ungaria a afectat puternic Dunărea, iar nivelul scăzut al apei a scos la iveală vestigii istorice ascunse de zeci de ani.

La Budapesta, sub podul Margaret, s-a format o „plajă” de 41 de metri, devenită atracție pentru localnici și turiști. Oamenii fotografiază locurile unde în mod normal apa acoperă malul, în timp ce sub Podul Libertății au reapărut rămășițele vechiului pod Franz Joseph, distrus în 1945. Acestea au mai fost vizibile ultima dată în 2018.

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