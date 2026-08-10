O carte a fost restituită după 150 de ani. Amenda pentru întârziere ar fi fost colosală

O carte rară despre arhitectura Greciei Antice a fost returnată unei biblioteci din Australia la un secol și jumătate de la împrumutare. Deși amenda de întârziere calculată la valorile de astăzi atingea suma de 18.000 de euro, autoritățile au decis să o anuleze și să expună volumul istoric.

Zicala „mai bine mai târziu decât niciodată” s-a adeverit în cel mai neobișnuit mod pentru o bibliotecă din orașul de coastă Kiama, situat la sud de Sydney.

Un volum istoric publicat în secolul al XIX-lea și împrumutat în anii 1870 a revenit în colecția instituției australiene după aproximativ 150 de ani. Descoperirea a fost făcută din întâmplare de o familie din zonă, în timpul unor lucrări majore de renovare a locuinței.

Cartea ascunsă în spatele unui șemineu zidit

Volumul intitulat „Antichitățile din Atena”, tipărit în anul 1858 și bogat ilustrat cu monumente grecești, figura cu numărul 506 în catalogul fondator al bibliotecii din Kiama din anul 1872. Cartea fusese uitată într-un cufăr vechi, zidit în spatele unui șemineu în urmă cu mai multe decenii.

Ross Simmons, un descendent al familiei care a renovat casa, a descoperit ștampila vechii biblioteci pe paginile interioare.

Acesta a explicat că volumul fusese împrumutat cel mai probabil de străbunicul său, John Simmons, un fost ucenic pietrar la clădirile Parlamentului britanic din Londra, emigrat ulterior în Australia pentru a lucra în arhitectură, potrivit Agerpres.

Regulamentul tipărit pe prima pagină a cărții prevedea că termenul de împrumut era de o lună, stabilind o penalizare de trei pence pentru fiecare săptămână de întârziere.

Calculată la cursul și inflația din prezent, amenda acumulată depășea 28.000 de dolari australieni, adică aproximativ 18.000 de euro.

Decizia primarului și gluma conducerii bibliotecii

În ciuda sumei impresionante accumulate pe hârtie, primarul orașului Kiama, Cameron McDonald, a decis anularea integrală a penalităților și a mulțumit public familiei pentru gestul de a aduce cartea înapoi.

Registrele originale din anii 1870 fiind pierdute, instituția nu mai putea urmări fișa exactă a împrumutului.

Responsabila bibliotecilor locale, Michelle Hudson, a anunțat că volumul se află într-o stare surprinzător de bună și că va fi inclus definitiv în colecția de studii istorice, fără posibilitatea de a mai fi scos din clădire.