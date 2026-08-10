 Motivul surprinzător pentru care un român a abandonat Via Transilvanica. „Este o substanță toxică”
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Motivul surprinzător pentru care un român a abandonat Via Transilvanica. „Este o substanță toxică”

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Un drumeț a renunțat la traseul Via Transilvanica după 700 de kilometri și a stârnit o revoltă online după ce a criticat gazdele rurale. Bărbatul s-a plâns că a fost întâmpinat cu pălincă și mâncăruri grele în loc de alimente sănătoase, dar și că prețurile la cazare variază haotic. 

Un român a abandonat drumul pe Via Transilvanica/ sursa Facebook
Un român a abandonat drumul pe Via Transilvanica/ sursa Facebook

Traseul de lungă distanță Via Transilvanica, proiectat să unească România de la Putna la Drobeta-Turnu Severin pe o distanță de 1.400 de kilometri, a devenit scena unei dezbateri intense despre etica turismului rural și așteptările drumeților.

Mărturia unui drumeț care a abandonat temporar călătoria după 700 de kilometri din cauza încălțămintei neadecvate și a opțiunilor alimentare nesănătoase a generat sute de reacții vehemente.

Critica stilului de viață sănătos: de la pălincă și slănină la nutriție de calitate

Pasionat de nutriție, autorul postării a mărturisit că a plecat la drum cu speranța de a descoperi o cultură a sănătății complete, bazată pe hrană autentică de sezon și un mediu echilibrat. 

Experiența sa a fost însă marcată de întâlnirea cu mâncăruri procesate, grele și cu potențial inflamator, alături de obiceiul omniprezent al gazdelor de a-și întâmpina oaspeții cu băuturi alcoolice.

„Nu cred că generozitatea unei gazde ar trebui măsurată în pălinca, vinul sau berea oferite oaspetelui. Cred că putem redefini această ospitalitate în jurul sănătății, al grijii și al respectului pentru omul care îți trece pragul. Oferta alimentară întâlnită mi-a lăsat impresia că este orientată spre mâncăruri foarte grele. România are resurse pentru produse locale, simple și proaspete, făcute cu respect pentru sănătate”, a scris drumețul pe grupul de Facebook destinat comunității Via Transilvanica. 

Reacția comunității: „VT nu este un proiect culinar”

Răspunsul comunității online nu s-a lăsat așteptat, mulți internauți luând apărarea gazdelor rurale și a specificului local.

Argumentul principal al criticilor este că Via Transilvanica reprezintă o imersiune în viața reală a satului românesc, unde preparatele precum slănina, fasolea, pâinea de casă și țuica fac parte din identitatea culturală și din geografia locului.

Comentatorii au punctat că este nerealist să te aștepți la limonade fără zahăr sau smoothie-uri în zonele montane izolate și au amintit că oferirea unui pahar de vin reprezintă un gest tradițional de curtoazie, fără ca cineva să fie obligat să îl consume.

De asemenea, unii i-au reproșat drumețului lipsa de pregătire, amintind că o călătorie de 700 de kilometri nu se parcurge niciodată cu încălțăminte nouă sau netestată.

Prețurile la cazare și adaptarea meniului la cerere

Pe lângă aspectele gastronomice, postarea a adus în discuție și variațiile mari de preț pentru cazare, care oscilează între 50 și 250 de lei fără a oferi întotdeauna o diferență clară în calitatea serviciilor. Subiectul emiterii bonului fiscal și al fiscalizării serviciilor de cazare din gospodării a fost ridicat ca o problemă obiectivă de reglementare.

Totuși, experiențele altor drumeți arată că flexibilitatea există pe traseu. Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, a încurajat constant comunicarea directă, mulți drumeți reușind să își adapteze meniurile anunțându-și din timp preferințele alimentare către gazde.

Via Transilvanica, o experiență care i-a cucerit și pe alți călători

Roxy Chiriac nu este singura care a rămas impresionată de traseu. Și alți turiști care au parcurs Via Transilvanica au povestit despre peisajele spectaculoase, liniștea de pe traseu și întâlnirile cu oamenii din comunitățile traversate, experiențe care transformă drumeția într-o aventură memorabilă. Pentru mulți, traseul înseamnă mai mult decât kilometri parcurși: este o ocazie de a descoperi România într-un ritm complet diferit.

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