 Eclipsa de Soare în România. Din ce zonă se poate vedea o eclipsă parțială pe 12 august 2026
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Eclipsa de Soare în România. Din ce zonă se poate vedea o eclipsă parțială pe 12 august 2026

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Pasionații de astronomie din România și nu numai vor putea urmări o eclipsă parțială de Soare în seara de 12 august 2026. Fenomenul va fi vizibil doar din anumite regiuni ale țării, având faza maximă chiar înainte de apusul Soarelui. 

Eclipsă parțială de Soare în România pe 12 august 2026/ sursa unsplash
Eclipsă parțială de Soare în România pe 12 august 2026/ sursa unsplash

Un eveniment astronomic deosebit are loc în data de 12 august 2026, când o eclipsă totală de Soare va traversa regiuni din Islanda, Groenlanda și Spania.

Pe teritoriul României, spectacolul cosmic va fi doar unul parțial, iar vizibilitatea va depinde în mod direct de poziția geografică a privitorilor.

Datele oficiale furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București arată exact care sunt zonele favorizate și de la ce oră începe fenomenul potrivit HotNews. 

Vestul României poate admira o eclipsă parțială de Soare

Locuitorii din nord-vestul țării vor avea cea mai bună poziție de observare din întreaga Românie pentru spectacolul ceresc din seara de 12 august 2026.

Conform specialiștilor de la Observatorul Astronomic, municipiul Carei și localitățile învecinate din județul Satu Mare vor înregistra cea mai mare magnitudine a eclipsei, discul solar urmând să fie acoperit în proporție de aproximativ 34%.

Fenomenul astronomic va debuta în jurul orei 20:20, iar faza sa maximă va avea loc chiar în momentele dinaintea apusului.

Perioada de vizibilitate va fi însă una extrem de scurtă, durata maximă de observare fiind de cel mult 26 de minute în extremitatea de nord-vest.

Cum se poate observa în siguranță

Specialiștii atrag atenția că observarea Soarelui fără protecție adecvată poate provoca leziuni oculare ireversibile sau chiar orbire.

Eclipsa parțială poate fi urmărită în siguranță cu ochelari speciali de eclipsă sau cu un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai recomandat material de protecție este filtrul Mylar, achiziționat exclusiv din magazinele specializate de astronomie, fiind de evitat ochelarii clasici de soare.

Pentru cei care folosesc telescoape sau lunete, precauția trebuie să fie maximă, fiind interzisă privirea directă prin ocular fără filtre solare montate la obiectiv.

O alternativă 100% sigură este metoda proiecției, prin care imaginea discului solar este proiectată prin telescop direct pe o foaie sau pe un carton alb pus în spatele ocularului, permițând astfel mai multor persoane să privească simultan.

Eclipsa nu este vizibilă din restul țării

În timp ce regiunile de nord-vest beneficiază de un grad moderat de acoperire, situația se schimbă radical pe măsură ce ne deplasăm spre sudul și estul țării.

Cu cât acoperirea Soarelui este mai mică, cu atât durata de manifestare a fenomenului scade considerabil înainte ca Soarele să apună sub linia orizontului.

Din majoritatea regiunilor din restul țării, eclipsa nu va putea fi observată deloc sau va trece neobservată din cauza apusului devreme, poziția geografică a României fiind la limita sud-estică a benzii de penumbră proiectate de Lună pe Pământ.

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