Sărbătoare pe 10 august. Cui îi spunem la mulți ani de Sf. Lavrentie

Pentru credincioșii din țara noastră, ziua de 10 august este una foarte importantă. Acesta este momentul în care, în fiecare an, este prăznuit Sfântul Lavrentie sau Laurenţiu, a cărui viață cinstită inspiră creștinii chiar și în ziua de azi.

Ziua de 10 august este una importantă pentru credincioșii din țara noastră. În această zi este prăznuit în fiecare an Sfântul Lavrentie sau Laurenţiu, un sfânt care a trăit în secolul III d. Hr. și care a fost arhidiacon în timpul Papei Sixtus al II-lea.

Sfântul Lavrentie a devenit cunoscut încă din timpul vieții pentru faptele sale caritabile. El ajuta mereu credincioșii care nu aveau o situație materială bună, dar foarte multe detalii despre originea sfântului au fost pierdute.

Cine a fost Sf. Lavrentie, sărbătorit pe 10 august

Legenda spune că Sfântul Lavrentie s-a născut în nordul Spaniei în secolul III și a trăit în timpul domniei împăratului roman Valerian. Atunci când Sixtus a devenit Papă în anul 257, viitorul sfânt a fost hirotonit ca diacon și a fost însărcinat cu ajutorarea săracilor.

Însă, la începutul lui august 258, împăratul Valerian a emis un ordin prin care condamna la moarte preoții, diaconii și episcopii din Imperiul Roman. Pe data de 6 august, Papa Sixtus a fost arestat alături de diaconii Felicissimus și Agapitus, iar toți trei au fost executați.

În acel moment, Sfântul Laurențiu a împărțit averea bisericii din Roma, pentru ca aceasta să nu fie confiscată. La scurt timp, și el a fost arestat, iar în timp ce se afla închis, ar fi botezat un bărbat orb pe nume Luchiile, care și-a recăpătat vederea după botez.

Pe 10 august, Sfântul Laurențiu a fost executat de romani, deoarece nu a oferit informații privind averea bisericii.

Mesaje și urări pentru cei care poartă numele Laurențiu sau derivate

Nenumărați români își vor serba ziua onomastică cu această ocazie, indiferent dacă se numesc Laurențiu, Laurenția, Loredana sau chiar și Laura. Iar cu ocazia zilei de 10 august, pot fi oferite mesaje superbe sărbătoriților, cum ar fi:

„La mulți ani de ziua numelui! Să te bucuri de sănătate, iubire și zâmbete alături de cei dragi!”

„La mulți ani Laurențiu! Să te bucuri de viață, de zâmbete și de tot ce e frumos!”

„Să ai o zi frumoasă şi să te bucuri de numele pe care îl porţi. La mulți ani!”