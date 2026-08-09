Multe metode populare de a alunga țânțarii nu funcționează. Avertismentul venit din partea experților

Vara este anotimpul favorit al multor oameni, dar este și o perioadă din an care vine la pachet cu numeroase probleme. Printre acestea se numără și prezența în număr tot mai mare a insectelor. Din păcate, multe metode populare care promit că vor ține țânțarii la distanță nu sunt, de fapt, atât de eficiente precum pretind.

De-a lungul verii, una dintre cele mai frustrante probleme de care ne vom lovi este prezența în număr tot mai mare a țânțarilor. În mediul online vom găsi nenumărate trucuri care ne promit că ne vor scăpa ușor de aceste insecte dar, potrivit Southern Living, aceste metode nu sunt atât de eficiente pe cât am avut impresia.

Iar una dintre metodele care pare a fi cea mai eficientă este, în realitate, complet inutilă. Este vorba despre capcanele cu lumină ultravioletă.

Aceste metode nu vor avea efect împotriva țânțarilor

Experții spun că aceste metode nu sunt atât de utile pe cât par inițial.

„Toate capcanele pentru țânțari cu lumină ultravioletă sunt, în esență, inutile. Aceste capcane folosesc lumina UV pentru a atrage țânțarii și alte insecte zburătoare către o grilă electrificată sau un suport adeziv. Cu toate acestea, țânțarii nu sunt, de fapt, atrași de lumina UV. Așadar, personal, îi sfătuiesc pe oameni să evite majoritatea capcanelor cu lumină UV de pe piață”, a explicat expertul Daniel Markowski.

Astfel de capcane sunt considerate, de către mulți oameni, drept cea mai eficientă metodă de a îndepărta țânțarii.

Nici plantele nu sunt foarte utile împotriva insectelor

Nici diversele plante despre care se spune că pot ține insectele la distanță nu sunt atât de utile. Există studii care arată că unele uleiuri esențiale derivate din plante au efecte temporare împotriva țânțarilor, dar nu sunt atât de eficiente pe cât ne-am dori.

Mai mult decât atât, mușcata parfumată anti-țânțari ar putea avea chiar efectul opus și ar atrage insectele în casă. Iar, potrivit experților, nu ar trebui să avem încredere oarbă nici în uleiurile esențiale.

Țânțarii pot transmite boli grave, motiv pentru care ar trebui să avem foarte mare grijă ca metoda folosită pentru a-i înlătura chiar să fie utilă. Numai în această vară, în țări precum Italia și Grecia au fost raportate zeci de cazuri de West Nile, boală transmisă de țânțari.