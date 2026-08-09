 Rezultate Loto duminică, 9 august 2026. Reportul de la Loto 6/49 se apropie de 10 milioane de euro
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Rezultate Loto duminică, 9 august 2026. Reportul de la Loto 6/49 se apropie de 10 milioane de euro

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Nenumărați români își încearcă în fiecare săptămână numerele norocoase la Loto. Astăzi, 9 august 2026, ei vor avea o nouă oportunitate de a pune mâna pe premiile uriașe puse în joc de către Loteria Română.

Astăzi au loc noi trageri la Loto / foto: IStock
Astăzi au loc noi trageri la Loto / foto: IStock

La fel ca în fiecare duminică, românii au și astăzi oportunitatea de a pune mâna pe premiile uriașe puse în joc de către Loteria Română. Astăzi, 9 august 2026, urmează să aibă loc trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

În urma tragerii precedente, din data de 6 august, au fost acordate nu mai puțin de 22.400 de premii, care au ajuns la o valoare totală de peste 2,14 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de duminică, 9 august 2026

Acestea sunt numerele norocoase de astăzi, 9 august 2026!

  • Loto 6/49: 5, 2, 31, 16, 33, 37
  • Noroc: 2 8 7 1 8 1 9
  • Joker: 10, 5, 4, 25, 13 + 17
  • Noroc Plus: 0 5 0 5 9 0
  • Loto 5/40: 17, 38, 10, 6, 37, 3
  • Super Noroc: 2 0 4 5 1 8

Marele premiu este de aproape 10 milioane de euro

La categoria I de la Loto 6/49, este pus în joc un report de peste 50,06 milioane de lei, adică undeva în jur de 9,53 milioane de euro. În același timp, la Noroc este pus în joc un premiu de peste 3,85 milioane de lei, adică, aproximativ 733.700 de euro.

La categoria I de la Joker, marele premiu pus în joc de Loteria Română este de 3,41 milioane de lei, adică aproape 650.600 de euro. În același timp, premiul de la categoria II este de 132.700 de lei. În ceea ce privește Noroc Plus, norocoșii câștigători pot pune mâna pe suma de 598.400 de lei, adică 113.900 de euro.

La categoria I de la Loto 5/40, reportul este de 146.500 de lei, adică undeva în jur de 27.900 de euro. Iar, nu în ultimul rând, marele premiu de la Super Noroc este de 349.200 de lei, sau 66.500 de euro.

Mii de premii au fost acordate la tragerea precedentă

În urma tragerii de joi, 6 august, Loteria Română a oferit nu mai puțin de 22.400 de premii, a căror valoare totală a ajuns la 2,14 milioane de lei.

În ceea ce privește câștiguri mai substanțiale, în urma tragerii din data de 12 februarie, un jucător a reușit să ghicească toate numerele norocoase de la Loto 6/49. El a câștigat, astfel, suma de 22,9 milioane de lei, adică echivalentul a 4,5 milioane de euro.

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