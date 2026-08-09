 „Vishing”, noua schemă de fraudă cu inteligența artificială care sperie românii. Cum păcălesc infractorii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

„Vishing”, noua schemă de fraudă cu inteligența artificială care sperie românii. Cum păcălesc infractorii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

I se spune „Vishing” și a speriat deja polițiștii, plângerile se adună la autorități din toate părțile. Este denumirea dată de anchetatori fraudelor care sunt bazate pe apeluri telefonice generate cu Inteligența Artificială. Acestea păcălesc românii că sunt sunați de reprezentanţi ai instituţiilor bancare sau de siguranță națională și trebuie să ofere informații confidențiale.

Metoda „Vishing” sau noua găselniță a infractorilor cibernetici
Metoda „Vishing” se bazează pe folosirea în scopuri criminale a AI. Foto: jurnalul.ro

Ce este „Vishing”

Adio țepe sau fraude în care infractorii sunau din închisori sau puneau diferite persoane să păcălească lumea. Autorităţile române atrag atenţia asupra faptului că iau amploare fraudele informatice bazate pe metoda denumită de specialişti „Vishing” de la „voice phishing”. Potrivit reprezentanților Poliției Române, metoda are la bază tehnici complexe de manipulare psihologică, scopul final fiind obţinerea accesului la conturile bancare ale victimelor.

Acest tip de înșelăciuni constau în apeluri telefonice pe care infractorii le dau în numele unor instituţii. Poliţia recomandă cetăţenilor să nu transmită prin telefon date personale sau ale cardurilor bancare şi face publice „indiciile clare” ale unei tentative de fraudă. 

„Avertizăm faptul că falsificarea identităţii apelantului a devenit unul dintre principalele instrumente utilizate de grupările infracţionale pentru desfăşurarea fraudelor bazate pe inginerie socială, fiind responsabilă anual de pierderi financiare semnificative la nivel internaţional", transmit oficialii Poliţiei citați de news.ro.

Cum funcționează schema „Vishing” 

„Autorii urmăresc manipularea comportamentului uman şi determinarea victimei să furnizeze, de bunăvoie, informaţii confidenţiale sau să autorizeze operaţiuni care permit compromiterea securităţii conturilor financiare.

(...)Persoanele vătămate sunt contactate telefonic de indivizi care pretind că sunt angajaţi ai unei instituţii financiare, instituţii bancare, departament de securitate, companii de procesare a plăţilor sau chiar ai unor autorităţi publice” se arată în „manualul” anti-„Vishing” pe care experții în fraude cibernetice l-au întocmit.

-convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă; 

-discuția se desfășoară într-o limbă de circulaţie internaţională, cel mai frecvent în limba engleză, însă există şi situaţii în care acestea sunt desfăşurate în limba română;

-autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară şi urmăresc să creeze impresia că desfăşoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate.

În cadrul convorbirilor, infractorii sperie interlocutorul invocând diferite pretexte: tranzacţii suspecte, tentative de autentificare din alte state, modificări neautorizate ale datelor contului, încercări de asociere a unui nou dispozitiv ori presupuse atacuri cibernetice asupra contului victimei.

Apoi se joacă cu mintea presupusei victime, susţinând că e nevoie de confirmarea identităţii titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Aşteptarea infractorilor este ca victima să intre în panică, să reacţioneze instinctiv fără a verifica realitatea celor transmise şi să transmită, prin telefon, date care le dau atacatorilor acces la conturile bancare.

De unde vin apelurile și care sunt frazele-tip

Apelurile sunt date din România sau din alte state UE, iar autorii folosesc frecvent tehnologia de falsificare a identităţii apelantului (Caller ID Spoofing), astfel încât pe ecranul persoanei apelate apare chiar denumirea unei instituţii.

Uneori, apelul este precedat de un mesaj text care pare transmis de instituţia financiară, fiind informate că vor fi contactate de un reprezentant al serviciului de securitate. În alte situaţii, infractorii cunosc deja anumite date personale ale persoanei vizate, precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau informaţii obţinute în urma unor breşe de securitate ori din surse publice

Sfaturile anti-„Vishing” ale experților Poliției

„Nu există instituţie financiară legitimă care să solicite telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacţii pentru protejarea contului şi nici instalarea unor aplicaţii de control la distanţă iar acestea nu cer clienţilor să transfere fondurile în aşa-zise conturi sigure”, este dezvăluirea experților Poliției Române. Potrivit acestora, astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă.

Poliţia recomandă cetăţenilor să nu comunice niciodată prin telefon parole, coduri PIN, coduri OTP, coduri primite prin SMS, nici datele complete ale cardului bancar şi codul CVV/CVC, să nu aprobe tranzacţii sau notificări în aplicaţia bancară dacă nu le-au iniţiat personal şi să nu instaleze aplicaţii de control la distanţă la solicitarea telefonică a unor necunoscuţi.

-Întrerupeţi apelul dacă interlocutorul exercită presiuni, solicită acţiuni urgente sau încearcă să vă împiedice să verificaţi informaţiile; 

-Verificaţi întotdeauna autenticitatea solicitării contactând instituţia financiară prin canalele oficiale de comunicare;

-Activaţi notificările pentru tranzacţii şi mecanismele suplimentare de securitate disponibile în aplicaţiile financiare;

-Informaţi membrii familiei, în special persoanele vârstnice, cu privire la aceste metode de fraudă;

-Refuzați să divulgați date confidenţiale prin telefon.

Femeie din Alba, păcălită prin „Vishing”

Ultimul caz a fost descoperit la sfârșitul săptămânii în Alba. O femeie de 36 de ani din orașul Cugir a transferat aproape 70.000 de lei, toate economiile sale, unor infractori care s-au prezentat telefonic drept reprezentanţi ai BNR şi Poliţiei şi i-au transmis legitimaţii falsificate pentru a-i câştiga încrederea. Tranzacţia a fost blocată de către un poliţist, după ce aceasta a apelat la Poliţie, dându-şi seama că a fost înşelată. 

„Pentru a-i câştiga încrederea, aceştia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum şi alte documente create cu ajutorul inteligenţei artificiale. Astfel, persoana vătămată a fost determinată să îşi transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o", informează, duminică, printr-un comunicat, oficialii Poliţiei Judeţene Alba.

Exemplu de atac phishing
Într-un atac phishing, infractorul cibernetic copiază cele mai importante instituții

„Phishing”, cea mai veche metodă de fraudă online

„Phishing-ul” este un tip de fraudă online care se bazează pe atacuri de inginerie socială pentru a păcăli utilizatorii să își divulge informațiile cu caracter sensibile, inclusiv numărul cardului de credit și datele de autentificare însușindu-și identitatea unei entități de încredere. Phishing-ul se realizează, de obicei, prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie instantanee prin intermediul unui link periculos spun specialiștii de la bitdefender.ro.

Atac prin metoda phishing
Episodul II al unui atac phishing

Un atac clasic de phishing începe cu un e-mail sau SMS care pare a fi trimis din partea băncii, a furnizorului de e-mail sau a unei altei companie de încredere la care v-ați înregistrat un cont. Aceste mesaje vă cer, de obicei, să urmați un link pentru a valida anumite informații personale, în caz contrar, contul va fi suspendat sau închis.

Pentru a câștiga credibilitate, un mesaj de phishing include, de obicei, logo-uri și identități vizuale preluate de la entitatea care se dă drept persoană fizică. Totuși, în loc să vă ducă la pagina de internet banking, linkul ajunge pe pagina web a infractorului. Nimeni nu este în siguranță, infractorii cibernetici nu au milă și nici onoare. Pentru ei toți suntem la fel, victime potențiale, nu ne văd, nu ne știu de aia nici nu au scrupule să folosească simbolurile celor mai prestigioase instituții. 

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Mitică Dragomir a văzut că FC Argeș a jucat cu Craiova ca Arsenal Londra! „Echipă nepregătită fizic, mijlocul e varză!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
Am mers două zile la mare, în Eforie Nord. Cât am plătit pentru un weekend fără excese în 2026. Până și porumbul fiert a devenit un „lux” playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
image png
Insula unde locuitorii nu își încuie casele sau mașinile. Care este motivul surprinzător Internațional
Design fără titlu (5) png
Se deschide un nou tronson din Autostrada Transilvania. Câți kilometri vor fi inaugurați marți, 11 august Național
17 aprilie: S a înfiinţat Banca Naţională a României jpeg
BNR se așteaptă la o scădere puternică a inflației în trimestrul al treilea. Economia rămâne, însă, în dificultate Național
robinet istock jpg
Probleme cu apa caldă în București: peste 5.374 de blocuri din Capitală, afectate. Care este sectorul cu cele mai multe probleme Național
image png
O carte a fost restituită după un 150 de ani. Amenda pentru întârziere ar fi fost colosală Internațional
image png
Incendiu puternic în apropiere de Atena. Vântul bate cu peste 70 km/h, iar o localitate a fost evacuată Internațional
image png
Consultații medicale gratuite pe litoral în august 2026. În ce stațiuni pot fi evaluați turiștii și ce controale gratuite pot face Național
image png
Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net