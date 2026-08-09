Tragedie la Mamaia! Un turist de 56 de ani a murit după ce a intrat în apă

Un incident tragic a avut loc chiar în cursul zilei de astăzi la Mamaia. Un turist în vârstă de numai 56 de ani a murit aproape imediat ce a intrat în apă. În ciuda intervenției rapide a salvatorilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Turistul în vârstă de 56 de ani se afla în vacanță alături de soția sa. Cei doi au dorit să petreacă câteva zile la Mamaia, însă bărbatul a resimțit probleme medicale încă de la sosirea în stațiune. Martorii de pe plajă au declarat că bărbatul ar fi stat mult timp la soare, iar imediat ce a intrat în apă, s-a prăbușit.

Salvamarii au intervenit imediat și l-au scos pe turist din apă. Ei au început manevrele de resuscitare și au cerut ajutor și la 112 dar, din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și a continuat manevrele de resuscitare.

Un turist de 56 de ani a murit la Mamaia

În ciuda eforturilor salvamarilor și a echipajului SMURD, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost constatat decesul. Turistul ar fi suferit o problemă cardiacă la intrarea în apă, dar medicii urmează să stabilească precis cauza morții.

Tragedia s-a produs chiar astăzi, în jurul orei 12:00. La fața locului s-au deplasat imediat un echipaj SMURD de tip B, alături de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, unul de tip B și unul de tip C, cu medic.

Bărbatul ar fi avut probleme cardiace

Turiștii care au stat mult timp la soare sunt sfătuiți să evite intrarea bruscă în apa mării, mai ales dacă știu că suferă de probleme cardiace. Diferența de temperatură dintre apă și aerul fierbinte de pe plajă poate declanșa probleme grave, printre care și infarct.

Din păcate, în ciuda eforturilor salvatorilor, viața turistului de 56 de ani nu a mai putut fi salvată.