 Așa arată aglomerația până la refuz! Canicula a golit străzile și a umplut piscinele din China
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Așa arată aglomerația până la refuz! Canicula a golit străzile și a umplut piscinele din China

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Valul de căldură care a cuprins nord-estul Chinei i-a determinat pe oameni să caute refugiu în bazine și parcuri acvatice, unde temperaturile ridicate au adus o aglomerație neobișnuită. În orașul Shenyang, din provincia Liaoning, locuitorii au luat cu asalt piscinele după ce autoritățile au emis cod roșu de caniculă.

Cele mai populare sunt bazinele cu valuri artificiale (Foto: Profimedia)
Cele mai populare sunt bazinele cu valuri artificiale (Foto: Profimedia)

Temperaturile tropicale, greu de suportat, i-au scos pe oameni din case și i-au trimis în parcurile acvatice, în căutarea unei clipe de răcoare. Piscinele cu valuri artificiale au devenit neîncăpătoare, fiind pline până la refuz de oameni și colace gonflabile colorate. Imaginile surprinse la fața locului au arătat cât de mare a fost aglomerația, vizitatorii ajungând să stea umăr lângă umăr în apă.

Scene asemănătoare au fost surprinse și în Zhengzhou, capitala provinciei Henan, unde un parc acvatic a fost luat cu asalt de cei care au vrut să se răcorească. Bazinul uriaș s-a transformat într-o adevărată mare de oameni după pornirea valurilor artificiale, iar vizitatorii au ajuns atât de înghesuiți încât aproape că nu a mai rămas loc liber în apă.

Mulți au venit să se răcorească în bazine și să scape pentru câteva ore de temperaturile sufocante, însă numărul mare de persoane a făcut ca parcurile acvatice să fie aproape la fel de aglomerate ca străzile orașelor în orele de vârf.

Așa arăta în weekend parcul acvatic din Dujiangyan (Foto: Profimedia)
Așa arăta în weekend parcul acvatic din Dujiangyan (Foto: Profimedia)

Astfel de imagini au apărut pe fondul unui val de căldură care a cuprins nord-estul Chinei, regiune care s-a confruntat în ultimii ani cu perioade de temperaturi extreme tot mai frecvente, în contextul schimbărilor climatice.

Temperaturi neobișnuit de ridicate

În orașul Dalian, aflat tot în provincia Liaoning, termometrele au indicat vineri 37 de grade Celsius, în prima zi de toamnă potrivit calendarului agricol chinez. Temperatura a fost cu aproape 10 grade mai ridicată decât media maximelor din luna august, potrivit datelor meteorologice pentru perioada 1981-2010.

Căldura neobișnuită i-a surprins pe localnici și pe turiști. „Inițial, credeam că în Dalian va fi mai răcoare, pentru că se află în nord-est. Dar s-a dovedit că este mai cald decât în Shanxi, de unde suntem noi”, a spus Miao, o mamă în vârstă de 44 de ani, potrivit Reuters.

Cao, un pensionar în vârstă de 62 de ani, care și-a dus nepotul la plajă, a spus că verile din Dalian nu mai sunt ca în trecut. „Anul acesta este mult mai cald decât de obicei. În anii trecuți era foarte plăcut, iar briza mării era răcoroasă. Anul acesta, soarele este foarte puternic”, a afirmat el.

Temperaturile ridicate au avut efecte și asupra consumului de energie. State Grid Corporation of China a anunțat că cererea de energie electrică a atins niveluri record în nord-estul Chinei, pe măsură ce locuitorii au folosit tot mai des aparatele de aer condiționat pentru a face față căldurii.

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