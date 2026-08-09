Val de aer african peste România. Meteorolog ANM: „Marți atingem apogeul”

România se pregătește pentru o nouă perioadă de căldură intensă. Un val de aer tropical va ajunge din nou deasupra țării, iar temperaturile vor urca rapid în următoarele zile. Cele mai ridicate valori sunt așteptate marți, când în anumite zone termometrele pot indica până la 38 de grade Celsius.

Meteorologii anunță și nopți tropicale, în special în vest și sud, în timp ce ploile vor fi puține și izolate. Directorul ANM Elena Mateescu și meteorologul Mihai Timu au explicat pentru Digi24 cum se schimbă vremea în perioada următoare.

Când vine cea mai mare căldură

Potrivit meteorologului Mihai Timu, temperaturile vor începe să crească din nou, iar marți va fi ziua în care valul de aer cald își va atinge intensitatea maximă.

„Astăzi cel mult 33, 34°, izolat în extremitatea de vest, sud-vest a țării, cu 31-32° în Capitală, iar cele mai scăzute spre 25° în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei.

De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35° în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa.

Ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării, în rest înregistrăm 37, 38° prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest. 35, 37° să se mai înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal. Iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după-amiezelor”, a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

Elena Mateescu, despre temperaturile din următoarele zile

Și Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre evoluția vremii și despre temperaturile ridicate care vor afecta mai multe regiuni ale țării.

„Într-adevăr, astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone în special în sudul, sud-estul țării, în care vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații de 10-15 l, dar cu siguranță aceste fenomene vor fi monitorizate atent și supravegheate prin ceea ce numim noi posibilitatea de a emite avertizări meteorologice de vreme severă imediată, de tip now casting, pe perioade scurte de timp.

De mâine dimineață până miercuri dimineață, la ora 10:00 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate.

Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38°, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35°.

În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură-umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale, pentru că minimele, în special în Dealurile de Vest sau pe litoral, vor fi între 22 și 23°, iar șapte județe din partea de vest, nord-vest, luni și marți, de luni, de la ora 10:00 până marți dimineață la ora 10:00, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate din această zonă și din acest interval, debut de săptămână, vorbim de valori între 34 și 36° în Maramureș sau partea de nord-vest a Transilvaniei, până la 36, 37 în Banat și în Crișana, iar noaptea de luni spre marți să fie tropicală în această zonă, mai ales pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

Cod galben de caniculă în șapte județe

ANM a emis o atenționare Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic. Avertizarea este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00, și vizează județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste zone, temperaturile vor crește semnificativ, iar indicele temperatură-umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, când valorile minime pot rămâne ridicate.

Maximele vor ajunge la 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, în timp ce în Banat și Crișana sunt prognozate temperaturi de 34-36 de grade. În timpul nopții, în unele zone din vest, minimele pot ajunge la 21-23 de grade.

Canicula se extinde în mai multe regiuni

Pe lângă avertizarea Cod galben, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă la nivel național, de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, luni va fi foarte cald în vestul țării. Marți, temperaturile ridicate se vor extinde în vest, nord-vest și sud, dar și izolat în alte regiuni. Miercuri, căldura va persista local în sud și sud-vest.

În general, temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, însă marți, în Câmpia de Vest, acestea pot ajunge la 37-38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Cele mai afectate vor fi regiunile vestice și sud-vestice luni, zonele de câmpie marți și sudul țării, pe alocuri, miercuri.

Nopțile tropicale vor apărea izolat în vestul și sudul țării. Cele mai ridicate temperaturi minime sunt prognozate în Dealurile de Vest și pe litoral, unde acestea pot ajunge la 22-23 de grade.

Canicula face ravagii în Europa

Valul de căldură nu afectează doar România. Temperaturile ridicate pun deja presiune pe mai multe țări europene. În Italia, 27 de orașe se află sub alertă roșie de caniculă, de la Trieste, în nord, până la Palermo, în sud. Meteorologii se așteaptă ca temperaturile să atingă valori foarte ridicate în această perioadă, în timp ce căldura extremă favorizează și apariția incendiilor de vegetație în mai multe zone ale Europei.